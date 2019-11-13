Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Происшествия
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето
Погода

Назначен челябинский природоохранный прокурор 

RT на русском 1 час назад
Назначен челябинский природоохранный прокурор
Фото: Челябинск / © wikipedia.org
Алексей Пунигов назначен челябинским природоохранным прокурором, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Соответствующий приказ подписал глава федерального надзорного ведомства Юрий Чайка.
«Пунигов с декабря 2018 года возглавлял природоохранную прокуратуру в статусе и.о. руководителя. На должность руководителя он назначен сроком на пять лет», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен главой комитета цифрового развития и связи Курской области.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
RT на русском: последние новости
На Украине заявили о возбуждении дела против Соловьёва На Украине заявили о возбуждении дела против Соловьёва Пять языков на выбор будет на обязательном ЕГЭ по иностранному Пять языков на выбор будет на обязательном ЕГЭ по иностранному Минкультуры просят выделить деньги на покупку в Париже архива Колчака Минкультуры просят выделить деньги на покупку в Париже архива Колчака 
Теги:
Общество , Юрий Чайка , Генпрокуратура РФ , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе 33
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян
Подстрекательство: Новый поворот в деле сестер Хачатурян 15
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым 330
В Россию придет зимнее бабье лето
В Россию придет зимнее бабье лето 6
Коломойский предрек российские танки в Польше
Коломойский предрек российские танки в Польше 4
Видео
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка встала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
04:56
Ввести войска: раскрыт план Германии в Донбассе
Армия В мире
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
01:00
«Надо работать»: Кремль решил судьбу выходного перед НГ
Политика
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
00:57
Особо опасен: Захарченко дали красную метку
Происшествия Статьи
Концерты Галкина могут запретить
01:08
Концерты Галкина могут запретить
Шоу-бизнес
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
00:57
ЧП в «Артеке»: появились первые подробности
Происшествия
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
01:06
«Они — сильнее»: Коломойский захотел мира с Россией
В мире Украина
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
04:57
Суд вернул Максаковой подаренную мужу квартиру
Происшествия Общество
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение