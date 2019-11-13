Назначен челябинский природоохранный прокурор 

Алексей Пунигов назначен челябинским природоохранным прокурором, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Соответствующий приказ подписал глава федерального надзорного ведомства Юрий Чайка.
«Пунигов с декабря 2018 года возглавлял природоохранную прокуратуру в статусе и.о. руководителя. На должность руководителя он назначен сроком на пять лет», — рассказали в пресс-службе.
Ранее «Взгляд» сообщал, что победитель конкурса «Лидеры России» Вячеслав Берзин назначен главой комитета цифрового развития и связи Курской области.