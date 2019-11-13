ВШЭ принесла извинения профессору Гусейнову

Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»

Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом сообщила председатель комиссии Наталия Ерпылева.

"В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию", — сказала Ерпылева.

Она подчеркнула, что НИУ ВШЭ придерживается принципов академической свободы, однако ее сотрудникам следует не забывать об ответственности за публичные заявления, которые могут спровоцировать негативную реакцию общества.

В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ. Позже профессор объяснил, что говорил не о языке в целом, а о том, как над ним издеваются носители.

Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике признала высказывания Гусейнова имеющими излишне эмоциональную окраску и "подчас носящими оскорбительный характер". Профессору рекомендовали принести публичные извинения, но он отказался.