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Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
ВШЭ принесла извинения профессору Гусейнову
Фото: страница ВШЭ на Facebook
Комиссия ученого совета НИУ ВШЭ по академической этике извинилась перед профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела. Об этом сообщила председатель комиссии Наталия Ерпылева.
"В обычной практике сотрудники, чьи вопросы рассматриваются на комиссии, обязательно уведомляются о ее решениях. В данном случае этого не произошло, и мы приносим извинения профессору Гусейнову от лица комиссии за эту ситуацию", — сказала Ерпылева.
Она подчеркнула, что НИУ ВШЭ придерживается принципов академической свободы, однако ее сотрудникам следует не забывать об ответственности за публичные заявления, которые могут спровоцировать негативную реакцию общества.
В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим". Это высказывание вызвало бурную реакцию и в Сети, и в СМИ. Позже профессор объяснил, что говорил не о языке в целом, а о том, как над ним издеваются носители.
Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике признала высказывания Гусейнова имеющими излишне эмоциональную окраску и "подчас носящими оскорбительный характер". Профессору рекомендовали принести публичные извинения, но он отказался.
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Теги:
Общество , Гасан Гусейнов , ВШЭ
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