«Нет семей счастливых. У всех какие-то катаклизмы»

Как отличить любовь от брачной авантюры

Число российских женщин, клюнувших на удочки брачных аферистов, социологи не подсчитывали. Однако только за последний месяц, судя по сообщениям в СМИ, без сбережений и жилья в ожидании мнимой свадьбы остались несколько десятков наивных дам самого разного возраста. А ведь есть ещё масса историй, не попавших в поле зрения журналистов. Эксперты, как выяснил News.ru, убеждены: для брачных афёр сегодня сложились благоприятные условия, демографические и социальные, и женщины должны быть начеку.

«Меня обманывать нетрудно»

Оперативники ГУ МВД России по Ростовской области 12 ноября задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Согласно предварительной информации, задержанный знакомился в социальных сетях с одинокими дамами, представляясь владельцем строительной компании, воспитывающим сына. Через какое-то время, когда завязывались отношения, аферист предлагал им выйти замуж, а в преддверии свадьбы построить общий дом. Для достоверности мошенник вывозил женщин на чужой строящийся объект. Денег на завершение строительства, конечно же, не хватало, и невесте предлагалось продать квартиру ради будущего родового гнезда. У последней из будущих жён в течение года задержанный выманил таким образом 6 млн рублей.

История в Ростове-на-Дону — шаблонная и примитивная, не единожды описанная в литературе, показанная на театральных сценах и экранах всего мира в самых разных жанрах. Но женщины продолжают попадаться на удочку с энтузиазмом новорожденного пескаря. Они продают и закладывают жильё, часто единственное; берут кредиты под огромные проценты; отдают буквально всё, отказываясь смотреть правде в глаза. Причина — в особом эмоциональном состоянии, считают психологи.

Лев Щеглов , сексолог-психотерапевт и ректор Института психологии и сексологии:

Чисто сексуального в таких историях — минимум. А сугубо психологического и интеллектуального — максимум. Как сказал поэт: «Меня обманывать нетрудно, я сам обманываться рад». Мечта о красивом романе и удачном замужестве настолько парализует женщин, что снижает интеллектуальную оценку за счёт растормаживания эмоциональных вещей. Они становятся как дети, легко ведутся на обман.

Мошенничество было и будет всегда, считает профессор Щеглов. На наживку клюют не только одинокие женщины: если сегодня в России появится нечто подобное пирамиде МММ, то большое количество народа на это поведётся, несмотря на то, что каждый второй знает, что это была жульническая афёра.

С учредителем Института психологи и сексологии согласен и Дмитрий Рогозин , заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС . Если аферист подходит к делу осмысленно и рационально, он может манипулировать самыми светлыми, открытыми и искренними представлениями о жизни другого человека, уверен эксперт.

Дмитрий Рогозин, заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС:

В этом смысле нет большой разницы между брачными аферизмом и афёрами с квартирами или какими-то финансовыми махинациями. Когда ты стремишься быть счастливым, то многого не замечаешь вокруг. Этим стремлением иногда пользуются другие. А интимные отношения — самая большая открытость, которая провоцирует мошенников на то, чтобы этим воспользоваться.

Искажённая демография

Как сообщил Росстат 9 ноября, единственный регион в стране, где мужчин больше, чем женщин — это Чукотка: мужского населения там 50,11%, а женского, соответственно, 49,89%. При этом подсчёт ведётся во всех возрастных категориях, включая новорожденных. На всех остальных территориях мужчин меньше, и «город невест» сегодня не только Иваново, но и, например, Санкт-Петербург.

Мальчиков рождается больше, но многие из них рано умирают. После 25 лет женщин совершенно точно больше, чем мужчин. И это облегчает задачу брачным аферистам. В стране много одиноких, потерянных, нуждающихся в заботе и внимании женщин. И очень легко этим пользоваться, — пояснил Рогозин.

На руку брачным аферистам и растущее число разводов, которых, по мнению социолога, становится всё больше и больше. Причины для разрушения семей разные. Базовая — увлеченность другими женщинами или мужчинами или то, что юристами определяется как «супружеская неверность». У мужчин довольно частая причина ухода из семьи — рождение больного ребёнка, который требует большого внимания. Также пары распадаются из-за того, что один из супругов вынужден ехать на заработки в другой регион.

У нас нет семей условно счастливых. У всех какие-то катаклизмы. Очень много разводов, много разведённых мужчин и женщин. Лет 20 назад причины для развода были иные. Сегодня большую роль в разводах играет вахтовый метод работы: мужчины уезжают из дома, не живут в семье, постепенно теряется вкус семейной жизни, — рассказал сотрудник РАНХиГС.

На тысячу мужчин в России в 2019 году приходится 1154 женщины. Как полагают специалисты Росстата, к 2036 году на тысячу мужчин будет приходиться 1128 женщин. Неудивительно, что при такой статистике в России насчитывается примерно 40% одиноких людей, а шансы женщины выйти замуж после 40 лет не превышают 20%. Часть женщин живёт в одиночестве не по доброй воле, а в силу сложившихся обстоятельств — замуж выйти не за кого.

«Герои» нашего времени

Женщин в России больше, чем мужчин. Но это ещё полбеды. Вторая часть проблемы заключается в том, что выросла особая когорта мужчин, сочетающих в себе инфантильность и гедонизм.

Кристина Иваненко, доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности факультета психологии Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС:

Инфантильность мужчин растёт. «Я не хочу думать про глобальные проблемы, хочу думать про цвет ботинок, а не про то, как помочь своей стране или, как минимум, как кормить семью». Такие мужчины ищут удовольствий, они по сути своей гедонисты, но хотят получать эти удовольствия, не прилагая больших усилий. Брачные аферисты появляются на пересечении двух условий: есть мужчина, которые не хочет заниматься ничем серьёзным, а хочет просто красивой жизни здесь и сейчас, и есть женщина, которая утрачивает критичность восприятия, потому что ей очень хочется найти вторую половину.

Меры профилактики

Несмотря на весь цинизм нашего века, женская наивность сохраняется. И совет психологов здесь только один: всегда включать свой социальный интеллект, вслушиваться и вдумываться в то, что говорит «жених». Полезный навык — отказываться от предложений, которые не хочется выполнять, то есть, уметь говорить «нет». Манипуляторы действуют последовательно, и об этом следует помнить.

Есть понятие «эффекта последовательности»: манипулятор подталкивает свою жертву к такому маленькому шажку в нужном ему направлении, а потом ему будет легче подтолкнуть жертву на какой-то серьёзный шаг. Сначала какая-то предоплата за мужчину, какой-то небольшой залог, а потом уже по накатанной идёт — как-то неловко бросить начатое дело, — рассказывает о механизме манипуляций Кристина Иваненко.

Её основной совет — не надо бояться потерять. Если отказ в финансировании может вызвать расставание, то, значит, это не судьба. Психолог настойчиво рекомендует «отращивать в себе гордость, отращивать самолюбие и не впутываться ни в какие материальные игры».

Если встаёт вопрос о погашении каких-то мужских материальных вопросов, то надо спросить себя: «Тот ли это путь? Нет ли здесь манипуляции?» и в большинстве случаев окажется, что речь идёт как раз о манипулятивном факторе, — считает Иваненко.

Любой близкий человек мог бы открыть глаза на истинные отношения с аферистом. И можно было бы положиться на мнение подруг, но, к сожалению, как считает эксперт, женская дружба здесь не может быть антидотом. Если подруги начнут говорить, что это обман, то, следуя женской психологии, наша героиня будет доказывать, что в её случае — вечная любовь, и будет бесконечно инвестировать, инвестировать, инвестировать в своего возлюбленного.

Юристы в помощь

Всё надо делать с участием юриста — здесь есть чему учиться у Европы и Америки, считают эксперты. И тогда не будет разбитых сердец. Если мужчина искренен, то желание женщины сходить к юристу и обговорить все детали будет им только приветствоваться и никак его не обидит. И прежде, чем ставить подпись под кредитными договорами, даже если деньги предполагается потратить на строительство дома или дачи, на ремонт или покупку мебели, всегда нужно включать здоровый пессимизм — жить с надеждой на лучшее, но готовиться к худшему.

Надо проговорить все сценарии, включая самые плохие. Авантюриста, вне всякого сомнения, отпугнёт юридически подкованная девушка, которая хочет знать все детали предстоящего кредитования и последующих трат. Мошенник самоликвидируется, что, в данных обстоятельствах, несомненно, к лучшему, — советует Кристина Иваненко.

И правда: разговоры с женихом на материальные темы должны повысить уровень доверия. Если, конечно, это действительно любовь, а не авантюра.