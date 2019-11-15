Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Происшествия

Крым посетила рекордная по численности за пять лет делегация иностранных журналистов 

ТАСС + ещё 5 29 минут назад
Крым посетила рекордная по численности за пять лет делегация иностранных журналистов, рассказал на пресс-конференции по итогам ее визита заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии 12-14 ноября находилась в Крыму с ознакомительной поездкой. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран. Они встретились с властями республики и города Севастополя, познакомились с историей и культурой полуострова, укладом жизни на полуострове крымских татар и караимов. Представители СМИ посетили кладбище, где похоронены французские и итальянские солдаты, погибшие в Крымской войне 1853-1856 годы.
"За 5 лет, которые прошли с момента референдума, такого количества одновременно приехавших в Крым журналистов, да еще с трех континентов, не было. И наша цель была — создать максимально удобные условия для их работы, чтобы они действительно могли сделать самостоятельные выводы и потом, приехав в свои страны, рассказать о том, что происходит", — сказал Климов.
Члены делегации отметили, что не видели на полуострове военизированных соединений, о которых пишут в западных СМИ.
"Танков не видела, даже как-то не искала. Но есть много в западных СМИ информации, что [в Крыму] чуть ли не под оружием все стоят. Нет, конечно, ничего такого нет. Люди живут нормально, гуляют по улицам. Очень красивые туристические места", — сказала корреспондент сербской газеты, представившаяся как Лена.
В Севастополе, где дислоцируется Черноморский флот, отметила журналист, ожидала увидеть военизированные соединения.
"Даже в Севастополе не было, я не увидела военных", — добавила она.
В среду на встрече с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подарит ящик крымского шампанского представителю любого издания, который найдет хоть один танк на улицах.
Об иностранных делегациях
После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.
Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
ТАСС: последние новости
Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа Пилот аварийно севшего в Подмосковье A321 скрывает свое имя от пассажиров из-за ажиотажа Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году Разовый проезд на общественном транспорте Петербурга подорожает на 10 рублей в 2020 году На поезда в Крым за неделю продали более 21 тыс. билетов по всей России На поезда в Крым за неделю продали более 21 тыс. билетов по всей России
Комментарии 
Теги:
Общество , Видео , Крым наш , Сергей Аксенов , Андрей Климов , ЕС , Совет Федерации , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете 2
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве 1
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 5
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение