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Сестра звезды сериала «След» ушла в монастырь 

Рамблер 1 час назад
Сестра звезды сериала «След» ушла в монастырь
Фото: Instagram
Сестра актрисы Ольги Копосовой Анна ушла в монастырь, потому что была лишена уверенности в себе и теплоты. Об этом сама Ольга Копосова заявила на шоу «Судьба человека».
49-летняя Копосова сыграла примерно в двух десятках фильмов и сериалов, в том числе в «Next. Следующий», «Следе» и «Свидании». Эпизод «Судьбы человека», героиней которого она стала, был продемонстрирован на канале «Россия» сегодня.
На шоу актриса упомянула, что несколько лет назад ее родная сестра Анна сначала крестилась, потом устроилась в монастырь на работу, а затем постригалась в монахини и живет в той общине до сих пор.
«Она всегда была неуверенным в себе человеком», — заявила Копосова в попытке объяснить решение сестры.
По ее словам, та была неуверенным человеком с раннего возраста, а фраза «Не знаю» была ее любимой до 30 лет. Актриса отметила, что сама она знала, чего хочет, всегда. Кроме того, Копосова заявила, что Анне всегда не хватало теплоты, а в монастыре ее ею окружили, почему ей, вероятно, там и понравилось.
Наконец, Ольга Копосова заверила, что поддерживает решение сестры, а объяснила это тем, что «это правильно, это ее путь».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Ольга Копосова
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