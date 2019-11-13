Всю историю Крыма соберут на полуострове в одном месте

В течение пяти лет на территории музейно-выставочного комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирном Симферопольского района планируется создать музейно-выставочный комплекс "Мирный", где будет собрана "вся история Крыма ". Об этом со ссылкой на главу Госсовета республики Владимира Константинова сообщает пресс-служба крымского парламента.

— За пять лет мы ставим задачу создать комплекс, посвященный военной истории полуострова, — заявил спикер на заседании попечительского совета Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный". — В нем будут собраны уникальные материалы, отображающие военные исторические действия в Севастополе, Керчи и Феодосии, рассказывающие о партизанском движении во время Великой Отечественной войны. В одном месте будет собрана вся история Крыма.

По словам Константинова, основная задача создания комплекса "Мирный" — формировать у посетителей целостный взгляд на события Великой Отечественной войны на территории Крыма и "иные героические и трагические страницы его истории, рассказать о достижениях полуострова в экономической и культурной сферах".

— Недавно в крымских горах, недалеко от Ай-Петри, наткнулся на секцию рельсов, — заметил спикер крымского парламента глава Госсовета и удивился: — Что она там делает? Как оказалась? Оказывается, существует мнение, что при Врангеле (бароне Николае Врангеле. — Прим. Ред.) в том месте были шахты и добывался уголь. Исторический пласт Крыма очень интересен.

В рамках проекта намечено создание шести функциональных зон комплекса: музейной (с экспозицией "Крым в войне"), выставочной, просветительской (с кино-лекционным залом), реставрационной (с помещением для хранения экспонатов), научно-административной и вспомогательной (зоной обслуживания посетителей). При этом отдельный павильон будет посвящен современной истории полуострова — событиям Крымской весны.

Концлагерь на территории совхоза "Красный" в селе Мирном Симферопольского района действовал с осени 1941 года по апрель 1944-го. За это время фашисты замучили и уничтожили здесь около 15 тысяч человек: солдат, партизан, мирных жителей. В 2015 году на территории бывшего совхоза открыли первую очередь мемориального комплекса, а в 2016-м — вторую. На мемориале регулярно проводятся акции памяти жертв фашизма.