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Политика

Москалькова оценила идею повысить штрафы за хулиганство 

Москва24 2 часа назад
Москалькова оценила идею повысить штрафы за хулиганство
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала Москве 24 предложенные изменения в КоАП, предполагающие увеличить штраф за мелкое хулиганство до 3–5 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет 500 рублей и 1 тысячу. Омбудсмен поддержала инициативу увеличить штраф, но подчеркнула, что штрафная планка при этом должна быть соразмерна.
"Здесь очень важно посмотреть, чтобы за правонарушения такого же порядка или более существенные общественно-опасные деяния не было наказания меньше, чем за мелкое хулиганство", — считает эксперт.
Москалькова отметила, что предложение увеличить штраф за выгул собак особо опасной породы верное. "Это оправданно, потому что это связано с безопасностью и той статистикой, которую мы имеем по причинению людям вреда, связанного с собаками", — говорит она.
Что касается предложенной суммы штрафов в размере от трех до пяти тысяч рублей, омбудсмен подчеркнула, что эти цифры еще требуют обсуждения. Ранее стало известно, что правительство подготовило вариант нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
По сведениям издания, новая версия КоАП предполагает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3–5 тысяч рублей. Сейчас это 500 рублей и 1 тысяча. Также в Кодексе допускается назначение обязательных работ сроком до 40 часов.
К мелкому хулиганству в случае утверждения изменений могут отнести, например, выгул собак опасных пород в общественном месте без намордника, дебош в местах скопления людей и другие действия, "выражающие явное неуважение к личности и обществу".
В новой версии КоАП также вдвое вырастет количество глав. Их будет не 16, как сейчас, а 35.
В конце сентября актера Максима Аверина задержали после приземления самолета в аэропорту Шереметьево. На него составили административный протокол и предъявили штраф в размере 500 рублей за хулиганство. Полиция подчеркнула, что артист, предположительно, был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался.
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Теги:
Общество , Максим Аверин , Татьяна Москалькова , Аэропорт Шереметьево , Москва
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