Аэропорт Челябинска «Игорь» превратился в интернет-мем

Челябинский «аэропорт Игорь» стал мемом

Появившаяся в интернете фотография международного аэропорта Челябинска , на фасаде котор появилось имя «Игорь», рассмешила пользователей. Они обсудили снимок на странице газеты «Комсомольская правда» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Рамблер», по итогам конкурса «Великие имена России» крупнейшим аэропортам страны присвоили имена знаменитых россиян. Челябинский аэропорт решили назвать в честь ученого Игоря Курчатова . Фото с «Игорем» было сделано во время монтажных работ.

«Шереметьево, домодево, внуково, а у нас игорь просто игорь)))» — написал местный житель Сергей Городецкий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Садишся в такси и говоришь «Мне к Игорю»умора», — добавила Нина Петрова.

Некоторым пользователям фотография напомнила о музыканте Игоре Николаеве

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Многие жители Челябинска испугались, что фамилию Курчатова решили не добавлять, и аэропорт так и останется Игорем.

«Надеялась, что аэропорт будет «Курчатов» называться. Даже не верится в эту глупость.., -ИГОРЬ..» — написала Ольга Синченко.

«Так странно видеть просто имя. Может, привыкнем?» — отметила Жанна Чубенко.