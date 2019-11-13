Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
Армия
"Нафтогаз" обманул всю Украину
"Нафтогаз" обманул всю Украину
Украина
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество
Россия направила США ноту протеста
Россия направила США ноту протеста
Политика

Челябинский «аэропорт Игорь» стал мемом 

Рамблер + ещё 2 55 минут назад
Аэропорт Челябинска «Игорь» превратился в интернет-мем
Фото: Телеграмм-канал «Аэропорт Челябинск»
Появившаяся в интернете фотография международного аэропорта Челябинска, на фасаде котор появилось имя «Игорь», рассмешила пользователей. Они обсудили снимок на странице газеты «Комсомольская правда» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщал «Рамблер», по итогам конкурса «Великие имена России» крупнейшим аэропортам страны присвоили имена знаменитых россиян. Челябинский аэропорт решили назвать в честь ученого Игоря Курчатова. Фото с «Игорем» было сделано во время монтажных работ.
«Шереметьево, домодево, внуково, а у нас игорь просто игорь)))» — написал местный житель Сергей Городецкий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Садишся в такси и говоришь «Мне к Игорю»умора», — добавила Нина Петрова.
Некоторым пользователям фотография напомнила о музыканте Игоре Николаеве.
ВКонтакте
Многие жители Челябинска испугались, что фамилию Курчатова решили не добавлять, и аэропорт так и останется Игорем.
«Надеялась, что аэропорт будет «Курчатов» называться. Даже не верится в эту глупость.., -ИГОРЬ..» — написала Ольга Синченко.
«Так странно видеть просто имя. Может, привыкнем?» — отметила Жанна Чубенко.
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», в пресс-службе аэропорта заверили, что через несколько часов работы будут завершены и на фасаде появится фамилия физика.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Игорь Николаев , Сергей Городецкий , Игорь Курчатов , Аэропорт Шереметьево , Комсомольская правда , Челябинск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России
«Десять раз уничтожит США»: как оценили силу России 135
«Нафтогаз» обманул всю Украину
«Нафтогаз» обманул всю Украину 27
Европа лишает граждан России главной мечты
Европа лишает граждан России главной мечты 823
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем
Девушка прыгнула в Мойку вслед за историком-расчленителем
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке»
Уснула и умерла: ЧП в «Артеке» 83
Видео
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
02:40
«Русские витязи» опробовали новые Су-35С
Армия Войска
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
03:59
Адвокат Соколова ответил на новые обвинения
Происшествия
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
01:26
Военные испытали технику РХБЗ при обработке «Ярс»
Армия Войска
Дания испугалась «арктического кулака» России
00:38
Дания испугалась «арктического кулака» России
Оружие Армия
Европа лишает граждан России главной мечты
01:17
Европа лишает граждан России главной мечты
Общество В мире
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
00:36
Трамп предложил Эрдогану 100 млрд за отказ от С-400
США Армия
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
00:28
Нашли в подъезде: что случилось с девочкой из Ставрополя
Происшествия Статьи
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
02:15
У известной украинской телеведущей обнаружили рак
В мире Другое
Россиянина Буркова экстрадировали в США
01:44
Россиянина Буркова экстрадировали в США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение