Дочь Пескова рассказала о мужчинах-преследователях

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова рассказала в Instagram, что часто сталкивается с преследователями, которые критикуют ее из-за работы отца.

По ее словам, недавно в спортзале к ней подошел 50-летний мужчина, который хамил и пытался ее фотографировать.

«Сказал: «Слышь, а я тя знаю, ты известная дочка». Стоит, молчит и смотрит на меня в упор. <…> [Затем] он говорит: «вообще-то в зале принято здороваться», ну я здороваюсь», — написала Пескова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

После этого, по словам девушки, мужчина попытался сфотографировать ее на телефон, а когда она напомнила, что он «тоже чей-то сын», он «напрягся и разозлился».

Пескова вспомнила и другой случай в спортзале.

«Мужчина (для меня — мужик) в спортивном зале подошёл к дорожке, на которой я бежала и с насмешкой по-хамски спросил: «Ну че, на двух работах пашешь?» — рассказала она.

Девушка отметила, что ей непонятно, почему люди реагируют на нее «подобным неадекватным образом» и осуждают «через призму глупых стереотипов».

Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Пескова рассказала, что в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей. По словам девушки, 18-летний молодой человек пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».

Также Пескова называла себя «жертвой ежедневного кибербуллинга». Она жаловалась, что в интернете издеваются на ее «умственными способностями, предполагаемым образом жизни», внешностью и членами семьи.