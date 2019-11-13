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Дочь Пескова рассказала о мужчинах-преследователях 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Дочь Пескова рассказала о мужчинах-преследователях
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова рассказала в Instagram, что часто сталкивается с преследователями, которые критикуют ее из-за работы отца.
По ее словам, недавно в спортзале к ней подошел 50-летний мужчина, который хамил и пытался ее фотографировать.
«Сказал: «Слышь, а я тя знаю, ты известная дочка». Стоит, молчит и смотрит на меня в упор. <…> [Затем] он говорит: «вообще-то в зале принято здороваться», ну я здороваюсь», — написала Пескова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
После этого, по словам девушки, мужчина попытался сфотографировать ее на телефон, а когда она напомнила, что он «тоже чей-то сын», он «напрягся и разозлился».
Пескова вспомнила и другой случай в спортзале.
«Мужчина (для меня — мужик) в спортивном зале подошёл к дорожке, на которой я бежала и с насмешкой по-хамски спросил: «Ну че, на двух работах пашешь?» — рассказала она.
Девушка отметила, что ей непонятно, почему люди реагируют на нее «подобным неадекватным образом» и осуждают «через призму глупых стереотипов».
Как сообщал «Рамблер», ранее дочь Пескова рассказала, что в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей. По словам девушки, 18-летний молодой человек пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».
Также Пескова называла себя «жертвой ежедневного кибербуллинга». Она жаловалась, что в интернете издеваются на ее «умственными способностями, предполагаемым образом жизни», внешностью и членами семьи.
Пескова подготовила заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме. Участники того заседания предложили ввести административную ответственность за травлю в Сети.
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Комментарии12 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Елизавета Пескова , Госдума
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