Европа лишает граждан России главной мечты

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Европа лишает россиян мечты 

Рамблер 9 минут назад
Главная мечта россиян — о загранице, а Европа ее их лишает. Об этом пишет РИА Новости.
По словам автора публикации, журналиста Виктора Мараховского, по той причине, что выездным в СССР и России 1990-х было лишь привилегированное меньшинство, у россиян появился «комплекс заграницы».
«Пребывание Там стало королевой демонстративного потребления», — объяснил он.
В 2000-х и 2010-х годах российское общество «упушнилось», «несколько нагуляло благосостояния», в связи с чем поездки в Европу стали непременными для многих.
Ныне элитность пребывания там поблекла, однако многие россияне по-прежнему готовы ради переезда убеждать власти европейских стран, что являются «жертвами режима». Между тем убежденная Европа лишает их мечты, потому что жить им там приходится в «довольно сильной и второсортной нищете». Именно в такую ситуацию в Италии попала россиянка Анна.
«Вероятно, у женщины были веские основания сменить профессию учительницы и собственную квартиру в Энгельсе на комнату в общаге в итальянской провинции и рассчитывать на соцподдержку, но эти основания, скажем так, неочевидны», — отмечает Мараховский.
Ныне, как сообщал «Рамблер», суд в городе Бари рассматривает ее дело — органы опеки изъяли у нее пятилетнего сына за то, что она не смогла найти постоянную работу.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Общество , Видео , В мире , РИА Новости
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