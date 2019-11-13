Европа лишает россиян мечты

Главная мечта россиян — о загранице, а Европа ее их лишает. Об этом пишет РИА Новости.

По словам автора публикации, журналиста Виктора Мараховского, по той причине, что выездным в СССР и России 1990-х было лишь привилегированное меньшинство, у россиян появился «комплекс заграницы».

«Пребывание Там стало королевой демонстративного потребления», — объяснил он.

В 2000-х и 2010-х годах российское общество «упушнилось», «несколько нагуляло благосостояния», в связи с чем поездки в Европу стали непременными для многих.

Ныне элитность пребывания там поблекла, однако многие россияне по-прежнему готовы ради переезда убеждать власти европейских стран, что являются «жертвами режима». Между тем убежденная Европа лишает их мечты, потому что жить им там приходится в «довольно сильной и второсортной нищете». Именно в такую ситуацию в Италии попала россиянка Анна.

«Вероятно, у женщины были веские основания сменить профессию учительницы и собственную квартиру в Энгельсе на комнату в общаге в итальянской провинции и рассчитывать на соцподдержку, но эти основания, скажем так, неочевидны», — отмечает Мараховский.

Ныне, как сообщал «Рамблер», суд в городе Бари рассматривает ее дело — органы опеки изъяли у нее пятилетнего сына за то, что она не смогла найти постоянную работу.