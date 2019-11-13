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Объявлены номинанты на звание самого привлекательного мужчины года 

Мир24 + ещё 1 48 минут назад
В мире выбирают самого привлекательного мужчину
Фото: Reuters
Издание People объявило первых претендентов на звание самого привлекательного мужчины года (Sexiest Man Alive). Победитель будет выбран по итогам голосования читателей.
Пока представлены участники только в четырех номинациях. В номинации «Самая привлекательная звезда реалити-шоу» представлены актер и телеведущий Энтони Поровски, хоккеист Майк Джонсон, модельТайлер Камерон, актер Том Сандовал и танцор Вэл Чмерковский.
Актеры Генри Голдинг, Эдди Редмейн, Джефф Гольдблюм и Дональд Гловер, а также хип-хоп исполнитель A$AP Rocky поборются за звание «Самый стильный».
«Самым привлекательным атлетом» может стать теннисист Рафаэль Надаль, баскетболистм Стефен Карри, автогонщик Даррелл Уоллес, хоккеист Майк Фишер и пловец Майкл Фелпс.
А самым сексуальным и смешным есть возможность стать у комиков Тревора Ноя, Хасана Минхаджа, Джона Малейни, Роба Делани и Кумейла Нанджиани.
Звание «Самого сексуального и смешного мужчины» будут оспаривать комики Тревор Ной, Джон Малейни, Хасан Минхадж, Роб Делани и Кумейл Нанджиани.
Ожидается, что список категорий еще увеличится. Итоги голосования станут известны 15 ноября..
В начале сентября ВЦИОМ выяснил, что более половины россиянок (69%) считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% — нравятся мужчины с легкой щетиной. Для 11% опрошенных привлекательны мужчины с короткой бородой, 9% россиянок нравятся мужчины с усами, а для 7% опрошенных не имеет значение, есть ли у мужчины борода или усы.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Теги:
Общество , Майкл Фелпс , Майк Джонсон , Эдди Редмейн , Рафаэль Надаль , Дональд Гловер , Хасан Минхадж , Майк Фишер , ВЦИОМ
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