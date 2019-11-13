В мире выбирают самого привлекательного мужчину

Объявлены номинанты на звание самого привлекательного мужчины года

Издание People объявило первых претендентов на звание самого привлекательного мужчины года (Sexiest Man Alive). Победитель будет выбран по итогам голосования читателей.

Пока представлены участники только в четырех номинациях. В номинации «Самая привлекательная звезда реалити-шоу» представлены актер и телеведущий Энтони Поровски, хоккеист Майк Джонсон , модельТайлер Камерон, актер Том Сандовал и танцор Вэл Чмерковский.

А самым сексуальным и смешным есть возможность стать у комиков Тревора Ноя, Хасана Минхаджа, Джона Малейни, Роба Делани и Кумейла Нанджиани.

Звание «Самого сексуального и смешного мужчины» будут оспаривать комики Тревор Ной, Джон Малейни, Хасан Минхадж , Роб Делани и Кумейл Нанджиани.

Ожидается, что список категорий еще увеличится. Итоги голосования станут известны 15 ноября..

В начале сентября ВЦИОМ выяснил, что более половины россиянок (69%) считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22% — нравятся мужчины с легкой щетиной. Для 11% опрошенных привлекательны мужчины с короткой бородой, 9% россиянок нравятся мужчины с усами, а для 7% опрошенных не имеет значение, есть ли у мужчины борода или усы.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3 сентября среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.