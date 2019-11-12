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Прогуливал музыкалку: почему Хворостовского выгоняли из дома 

Рамблер 1 час назад
Прогуливал музыкалку: почему Хворостовского выгоняли из дома
Фото: РИА Новости
В детстве Дмитрия Хворостовского родители заставляли заниматься музыкой и наказывали за прогулы занятий в музыкальной школе, сообщает «Комсомольская правда».
Будущую звезду оперной сцены грозились выгнать из дома, если он бросит уроки.
Воспоминания из детства оперного певца в книге «Сибирская сага. История семьи» опубликовала мать артиста Людмила Хворостовская. Она написала, что Дмитрия в возрасте 12 лет буквально силой приходилось заставлять заниматься музыкой.
Когда однажды его отец уехал в командировку, будущий популярный певец начал прогуливать занятия: его слоняющимся по базару заметила соседка и рассказала обо всем матери артиста.
Женщина составила с сыном серьёзный разговор. Она заявила подростку, что он обязан заниматься музыкой, поскольку других талантов у него нет. Поэтому, если он решил бросить уроки, то может уходить из дома. Дмитрий, обиженный словами матери, выбежал из квартиры, хлопнув дверью, однако уже через несколько часов вернулся обратно. Мальчик признал, что совершил ошибку и больше никогда не прогуливал школу.
Как ранее сообщал «Рамблер», Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в лондонском хосписе на 56-м году жизни. Певец в течение двух с половиной лет боролся с раком мозга.
У певца осталось четверо детей — Александра и Данила от брака с артисткой кордебалета Светланой Хворостовской, и Максим и Нина от певицы Флоранс Илли-Хворостовской.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Общество , Дмитрий Хворостовский , Комсомольская правда
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