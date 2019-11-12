В России могут ликвидировать органы опеки

Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой структуры по работе с семьями. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил руководитель фракции, лидер партии Владимир Жириновский.
"Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, которая сможет нормально работать в интересах семей России", — написал политик.
По его словам, "в нынешнем виде опека в России просто не функционирует".
В качестве примера он привел сообщения о москвичке, которая "усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры и постоянно бьет их, унижает".
"Зато в прямом эфире на центральном телеканале отбирают у отца троих счастливых сыновей, потому что он, видите ли, воспитывает их в деревне и без телевизора", — продолжил глава либерал-демократов.
По его мнению, вся работа органов опеки "направлена на разрушение благополучных семей, но не на защиту тех, кто действительно в тяжелой ситуации".
"А потом эти дети, выросшие с матерями-алкоголичками, которые их били и издевались, берут оружие в руки и расстреливают одноклассников или совершают другие преступления. То есть безразличие к таким детям имеет очень далеко идущие последствия", — резюмировал Жириновский.