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Цена билета на поезд в Крым останется ниже средней цены на авиабилеты 

ТАСС + ещё 19 1 час назад
Перевозчик уточнил стоимость билетов на поезд в Крым
Фото: ТАСС
Генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым — компании "Гранд сервис экспресс" отметил, что увеличивать глубину продаж билетов до 90 суток пока не планируется.
Стоимость билета на поезд в Крым будет устанавливаться ниже цены авиабилетов на аналогичных маршрутах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оператора железнодорожных перевозок в Крым — компании "Гранд сервис экспресс" Александр Ганов.
" [Цена авиабилета] — это абсолютно ясная точка для ценового предложения, ориентир. Если мы говорим, что есть цена авиабилета, то мы должны быть ниже. Мы применяем динамическое ценообразование. Будет ниже [цены авиабилетов]. Но вы понимаете, что есть еще субсидирование авиабилетов в Крым", — сказал он.
Ганов добавил, что изначально компания при ценообразовании учитывала уровень цен на билеты в Крым в 2013 году.
"Маркетологи считали исходя из разных соображений и учитывали цену билета, которая была в 2013 году, когда сообщение существовало. Маршрут был другой, но он стоил определенных денег, поэтому база все-таки была та", — отметил он.
Глава компании также сообщил, что увеличивать глубину продаж билетов до 90 суток пока не планируется.
"По разным причинам мы решили открыть [продажу] на 60 [суток], и доводов несколько. Основной из них связан с тем, что нам нужно просто посмотреть на спрос. Все мы понимаем, что старт сообщения — это яркая, интересная история, поэтому большое количество желающих купить билеты. Но дальше наступает межсезонье, и мы, если честно, подстраховались, мы понимаем, что надо сначала оценить спрос, а потом уже принимать такие длинные решения. Потому что, если продаете с глубиной 90 [суток] и более, то вы же не можете потом скорректировать свою составность или периодичность курсирования поездов, если вы уже начали продавать билеты. Условно говоря, если будет плохо продаваться в какой-то конкретный период времени, вы просто потеряете деньги", — заключил Ганов.
Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов — от 2966 рублей.
Крымский мост — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение между Крымом и другими регионами России.
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Теги:
Общество , Крым наш , Республика Крым
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