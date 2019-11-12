Опрос: россияне стали больше доверять губернаторам

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые поступили в распоряжение ТАСС во вторник.

"54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно — на 13 п.п. А баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)", — говорится в результатах опроса.

В ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам заметно улучшились и оценки их деятельности.

"Если летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, то сейчас — 50% и 19% соответственно. Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью", — уточнили в фонде.

Там отметили, что рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности во многом обеспечены новой кадровой политикой президента РФ Владимира Путина , согласно которой "на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия".

"Об этом свидетельствует тот факт, что данные показатели ощутимо подрастают именно осенью, после единого дня голосования — и в 2018, и в 2019 году", — добавили в ФОМ.

По мнению участников опроса, работа по обновлению губернаторского корпуса, а также связанная с ней программа подготовки кадрового резерва отвечает запросу на омоложение и повышение профессионализма властей.

"Можно полагать, что это стало и одной из причин улучшения оценок деятельности президента РФ как в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018 — на 17 п.п., с марта 2019 — на 6 п.п.), так и в экономике (рост баланса оценок с июля 2018 — на 13 п.п., а с марта 2019 — на 5 п.п.)", — заключили в фонде.

Всероссийский опрос ФОМ был проведен в сентябре-октябре 2019 года. Репрезентативная выборка в каждом из 85 субъектов РФ составила от 500 до 800 респондентов. Всего в опросе приняли участие 60,5 тыс. респондентов.