Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: россияне стали больше доверять губернаторам 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Россияне стали больше доверять губернаторам
Фото: ТАСС
Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые поступили в распоряжение ТАСС во вторник.
"54% россиян сейчас доверяют главам своих регионов, 26% — не доверяют. В сравнении с летом 2018 года доля доверяющих главам регионов выросла очень существенно — на 13 п.п. А баланс доверия губернаторскому корпусу, который рассчитывается как разница между долями граждан, доверяющих и не доверяющих своим региональным руководителям, увеличился в два раза (с 14 до 28 п. п.)", — говорится в результатах опроса.
В ФОМ отметили, что параллельно с ростом доверия к губернаторам заметно улучшились и оценки их деятельности.
"Если летом 2018 года 41% россиян считали, что главы их регионов работают хорошо, а 22% считали, что плохо, то сейчас — 50% и 19% соответственно. Сейчас соотношение позитивных и негативных оценок гораздо благоприятнее для губернаторов, чем оно было до пенсионной реформы и сопряженных с нею перемен в общественных и политических настроениях россиян. На данный момент в 76 регионах больше жителей, доверяющих губернаторам и положительно оценивающих их работу, нежели не доверяющих региональным руководителям и недовольных их деятельностью", — уточнили в фонде.
Там отметили, что рост доверия к главам регионов и улучшение оценок их деятельности во многом обеспечены новой кадровой политикой президента РФ Владимира Путина, согласно которой "на места непопулярных губернаторов приходят люди, получающие от жителей немалый кредит доверия".
"Об этом свидетельствует тот факт, что данные показатели ощутимо подрастают именно осенью, после единого дня голосования — и в 2018, и в 2019 году", — добавили в ФОМ.
По мнению участников опроса, работа по обновлению губернаторского корпуса, а также связанная с ней программа подготовки кадрового резерва отвечает запросу на омоложение и повышение профессионализма властей.
"Можно полагать, что это стало и одной из причин улучшения оценок деятельности президента РФ как в сфере социальной политики (рост баланса положительных и отрицательных оценок с июля 2018 — на 17 п.п., с марта 2019 — на 6 п.п.), так и в экономике (рост баланса оценок с июля 2018 — на 13 п.п., а с марта 2019 — на 5 п.п.)", — заключили в фонде.
Всероссийский опрос ФОМ был проведен в сентябре-октябре 2019 года. Репрезентативная выборка в каждом из 85 субъектов РФ составила от 500 до 800 респондентов. Всего в опросе приняли участие 60,5 тыс. респондентов.
Видео дня. Кормившую грудью ребенка женщину выгнали из Третьяковки
ТАСС: последние новости
Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против Владимира Соловьева Глава Минприроды поручил РЭО и Росприроднадзору проверить мусорный полигон в Бийске Глава Минприроды поручил РЭО и Росприроднадзору проверить мусорный полигон в Бийске Пять языков на выбор будет предложено для сдачи на обязательном ЕГЭ по иностранному Пять языков на выбор будет предложено для сдачи на обязательном ЕГЭ по иностранному
Комментарии 
Теги:
Общество , Социология , Владимир Путин , Фонд "Общественное мнение" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте 62
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста
Украина показала «уничтожитель» Крымского моста 1302
Зеленский согласился на встречу с Путиным
Зеленский согласился на встречу с Путиным 558
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках 26
Медведев приехал в Барнаул на поезде
Медведев приехал в Барнаул на поезде 33
Видео
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
03:20
Родственница рассказала о выбросившейся с детьми матери
Происшествия
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
00:58
Россиянка спряталась в посольстве после суда в Кувейте
Происшествия
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
01:52
Боярская оптом скупила квартиры бизнесмена-мошенника
Шоу-бизнес
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
01:06
«Криминала нет»: эксперты о найденных в Мойке останках
Происшествия Криминал
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
01:59
Стало известно о стычке легиона Соколова с ОМОНом
Происшествия
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
05:51
Доцента-убийцу проверят на причастность к другим преступлениям
Происшествия Криминал
«Я еврей и антинацист»: Соловьев об уголовном деле
01:48
«Я еврей и антинацист»: Соловьев об уголовном деле
Общество Статьи
Юлия Ауг рассказала о «соблазнении» Соколова
03:53
Юлия Ауг рассказала о «соблазнении» Соколова
Общество
«Я схожу с ума»: доцент-убийца выступил с просьбой
01:46
«Я схожу с ума»: доцент-убийца выступил с просьбой
Происшествия
Травля: появилась петиция в поддержку доцента-убийцы
00:44
Травля: появилась петиция в поддержку доцента-убийцы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть