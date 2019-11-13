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Политика

В Московской области могут восстановить шесть усадеб 

Вести Подмосковья + ещё 1 2 часа назад
В Московской области могут восстановить шесть усадеб
Фото: из открытого источника
О перспективах восстановления рассказал заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин
Объект культурного наследия усадьба Быково вошёл в проект «Возрождение исторических усадеб», который реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
Как рассказал заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, благодаря проекту можно законным путём передать усадьбу Быково в управление Раменскому городскому округу, к примеру для размещения филиала Раменского музея. Однако этот вопрос сложен, поскольку связан с законодательным запретом на вложения средств муниципального бюджета в федеральное имущество.
Усадьба Быково (Воронцовых) расположена в 39 километрах от столицы. Архитектурно-ландшафтный комплекс VIII века дворцового типа генерал-губернатора М. М. Измайлова состоит из главного комплекса «Дворец», беседки–ротонды, ограды с воротами, колокольни и парка. Примерная стоимость инвестиционного паспорта составляет около 13,6 миллионов рублей. Место пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов. Но для того, чтобы сделать усадьбу туристической жемчужиной Подмосковья, необходимо провести полную реконструкцию.
В 2020 году агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует проведение конкурса по передаче усадьбы в управление и использование. Срок аренды по таким договорам составляет 49 лет.
Всего в перечень проекта «Возрождение исторических усадеб» внесено десять объектов, шесть из них находятся в Подмосковье. В их числе усадьбы: «Усадебный дом» в Коломне, «Усадьба Пущино», Молоди в Чехове, Сенницы в Озерах, Воронцовых в Быково, Отрада в Ступино.
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Теги:
Общество , Игорь Чистюхин , Московская область
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