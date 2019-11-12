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Минприроды назвало 16 регионов в зоне риска прекращения услуги по вывозу мусора 

ТАСС + ещё 9 6 часов назад
«Мусорный коллапс» угрожает российским регионам
Фото: РИА Новости
Риск остановки оказания коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в связи с некачественной работой региональных операторов существует в 16 регионах России, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды России.
"В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги глава Минприроды России [Дмитрий Кобылкин] особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Томская и Челябинская области.
В связи с этим Кобылкин дал поручение региональным властям принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить мусорный коллапс.
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Теги:
Общество , Экология , Дмитрий Кобылкин , Минприроды , ИТАР-ТАСС
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