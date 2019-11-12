«Мусорный коллапс» угрожает российским регионам

Минприроды назвало 16 регионов в зоне риска прекращения услуги по вывозу мусора

Риск остановки оказания коммунальной услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в связи с некачественной работой региональных операторов существует в 16 регионах России , сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"В целях снижения риска прекращения оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО потребителям коммунальной услуги глава Минприроды России [Дмитрий Кобылкин] особое внимание рекомендует обратить на деятельность региональных операторов из 16 субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Томская и Челябинская области.

В связи с этим Кобылкин дал поручение региональным властям принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить мусорный коллапс.