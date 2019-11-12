Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

Певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, 76-летнюю Синявскую привезли в больницу 11 ноября. Певицу отправили на обследование в отделение кардиохирургии. Позже врачи примут решение об операции или консервативном лечении.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя певицы, Синявская почувствовала себя плохо из-за «погодных условий». По словам собеседника агентства, сейчас с ней все в порядке.

«Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо», — заключил он.

Народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская окончила факультет музыкальной комедии ГИТИСа, с 1964-го по 2002 год была солисткой Большого театра. Выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран. С 1974 года и до смерти Муслима Магомаева в 2008 году была его женой.

Как сообщал «Рамблер», несколько лет назад Синявская попала в больницу имени Боткина. СМИ тогда писали, что певица страдает от постоянных перепадов давления.