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Вдову Магомаева экстренно госпитализировали 

Рамблер + ещё 8 2 минуты назад
Вдову Магомаева экстренно госпитализировали
Фото: РИА Новости
Певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, 76-летнюю Синявскую привезли в больницу 11 ноября. Певицу отправили на обследование в отделение кардиохирургии. Позже врачи примут решение об операции или консервативном лечении.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя певицы, Синявская почувствовала себя плохо из-за «погодных условий». По словам собеседника агентства, сейчас с ней все в порядке.
«Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо», — заключил он.
Народная артистка СССР и Азербайджана Тамара Синявская окончила факультет музыкальной комедии ГИТИСа, с 1964-го по 2002 год была солисткой Большого театра. Выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран. С 1974 года и до смерти Муслима Магомаева в 2008 году была его женой.
Как сообщал «Рамблер», несколько лет назад Синявская попала в больницу имени Боткина. СМИ тогда писали, что певица страдает от постоянных перепадов давления.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Общество , Другое
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