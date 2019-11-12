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Пивные напитки в России захотели сделать крепче 

Lenta.ru + ещё 7 46 минут назад
Пивные напитки в России решили сделать крепче
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Производители предложили снять ограничение крепости для пивных напитков в семь градусов. Об этом говорится в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), передает газета «Известия».
Возможные изменения могут коснуться технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Согласно этому документу, крепость пивных напитков не может превышать семи градусов. Отмечается, что для самого пива таких ограничений нет.
По словам производителей, пивные напитки более семи градусов присутствуют на международном рынке, но из-за ограничений не могут продаваться в России. В частности, речь идет о сортах бельгийского и другого крафтового пива. Запрет на продажу мешает импорту продукции и создает неравные условия в рамках ВТО, отметили в рабочей группе.
В российском Министерстве финансов возможные изменения обсудили, однако предложения от представителей отрасли по корректировке регламента пока не получили. Эксперт Вадим Дробиз также подчеркнул, что пивные напитки в России не особо популярны, поэтому сложно сказать, будут ли заинтересованы покупатели в более крепкой алкогольной продукции.
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Теги:
Общество , Погода , Вадим Дробиз , ВТО , Минфин , ЕАЭС , газета "Известия"
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