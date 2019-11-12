Пивные напитки в России решили сделать крепче

Пивные напитки в России захотели сделать крепче

Производители предложили снять ограничение крепости для пивных напитков в семь градусов. Об этом говорится в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР), передает газета «Известия».

Возможные изменения могут коснуться технического регламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Согласно этому документу, крепость пивных напитков не может превышать семи градусов. Отмечается, что для самого пива таких ограничений нет.

По словам производителей, пивные напитки более семи градусов присутствуют на международном рынке, но из-за ограничений не могут продаваться в России. В частности, речь идет о сортах бельгийского и другого крафтового пива. Запрет на продажу мешает импорту продукции и создает неравные условия в рамках ВТО , отметили в рабочей группе.