«Вся квартира засрана»: Панин привязал дочь к батарее 

Скандально известный актер Алексей Панин разместил в Instagram видео, на котором он якобы наказывает дочь, привязав ее ремнем к батарее.
На записи Панин тащит на кухню сопротивляющуюся и кричащую дочь Аню со словами:
«Нюся, это кто засрал всю квартиру? От твоего говна уже вся квартира засрана хуже, чем от собаки».
Затем Панин привязывает руку девочки ремнем к батарее и сообщает ей, что «бабушка придет, отвяжет».
Подписчики актера сочли видео шуткой. По их мнению, Панин не мог наказать горячо любимую дочь таким жестоким способом. В комментариях также отметили актерские способности 11-летней Ани, которая очень правдоподобно кричала и плакала.