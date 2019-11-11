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«Вся квартира засрана»: Панин привязал дочь к батарее 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Вся квартира засрана»: Панин привязал дочь к батарее
Фото: РИА Новости
Скандально известный актер Алексей Панин разместил в Instagram видео, на котором он якобы наказывает дочь, привязав ее ремнем к батарее.
На записи Панин тащит на кухню сопротивляющуюся и кричащую дочь Аню со словами:
«Нюся, это кто засрал всю квартиру? От твоего говна уже вся квартира засрана хуже, чем от собаки».
Затем Панин привязывает руку девочки ремнем к батарее и сообщает ей, что «бабушка придет, отвяжет».
Подписчики актера сочли видео шуткой. По их мнению, Панин не мог наказать горячо любимую дочь таким жестоким способом. В комментариях также отметили актерские способности 11-летней Ани, которая очень правдоподобно кричала и плакала.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Другое , Алексей Панин
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