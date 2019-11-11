«Вся квартира засрана»: Панин привязал дочь к батарее

Скандально известный актер Алексей Панин разместил в Instagram видео , на котором он якобы наказывает дочь, привязав ее ремнем к батарее.

На записи Панин тащит на кухню сопротивляющуюся и кричащую дочь Аню со словами:

«Нюся, это кто засрал всю квартиру? От твоего говна уже вся квартира засрана хуже, чем от собаки».

Затем Панин привязывает руку девочки ремнем к батарее и сообщает ей, что «бабушка придет, отвяжет».

Подписчики актера сочли видео шуткой. По их мнению, Панин не мог наказать горячо любимую дочь таким жестоким способом. В комментариях также отметили актерские способности 11-летней Ани, которая очень правдоподобно кричала и плакала.