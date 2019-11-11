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Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Конюхов замахнулся на очередной рекорд
Фото: РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре с объемом 10 тыс. кубометров. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Красноярске.
"Я побил все рекорды в воздухоплавании, но по дальности на 10 тыс. кубометров (объем воздушного шара — прим. ТАСС) японец пролетел больше. Он на 10 тыс. кубометров пролетел 3,5 тыс. км. Мы хотим побить, чтобы и в этом классе мы были первыми", — сказал Конюхов.
Путешественник добавил, что планирует стартовать из Красноярска.
"Здесь чем хорошо, что здесь центр России. Далеко от всего, и по ветрам, и по старту все подходит, — сказал Конюхов, уточнив, что лететь нужно в холодное время года. — Но у нас, пока не решено, лететь в этом году или на следующий год".
Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах.
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Теги:
Общество , Федор Конюхов , ИТАР-ТАСС , Красноярск
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