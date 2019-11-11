Умер фронтовик со знаменитой открытки

Фронтовик со знаменитой открытки: не стало ветерана Семена Усачева

Славянске умер фронтовик Семен Усачев, который 9 мая 1945 года расписался на Рейхстаге.

В городе Славянск умер ветеран Семен Усачев, изображение которого, расписывающегося на стене Рейхстага 9 мая 1945 года, легло в основу знаменитой открытки.

В День Победы в 1945-м году фотограф запечатлел момент, когда Семен Усачев оставлял подпись на стене исторического здания в Берлине, а спустя 40 лет после Победы этот снимок стал открыткой. В 1985 году она была издана тиражом в 1,5 миллиона экземпляров. Знаменитое изображение Семена Усачева также является составляющей трехмерной панорамы «Битва за Берлин» в Музее Победы на Поклонной горе.

О том дне в 1945-м году ветеран вспоминал, что кто-то просто сунул ему в руку мел. Будучи невысокого роста, Усачев попросил водителя «студебеккера» подъехать к стене Рейхстага задом.

«А сам встал на цыпочки на краешек борта и написал "9.5.45. Усачев" — первое, что в голову пришло», — цитирует ветерана издание «Родина».

Семену Ивановичу было 94 года.