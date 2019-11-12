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В России подсчитали число юношей и девушек 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
В России подсчитали число юношей и девушек
Фото: depositphotos.com
В настоящее время в России живут почти 24,3 миллиона человек в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 16,5% всего населения страны, говорится в сообщении оргкомитета Всероссийской переписи населения 2020 года.
«Снижение доли молодых людей в общем населении страны связано с тем, что современная молодежь — это сравнительно малочисленное поколение рожденных в 1989-2003 годах. В ближайшие годы на смену им придет более многолюдная группа родившихся в 2000-х годах», — сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодежи в общем населении страны составила 24%, в 2002 году этот показатель равнялся 23%.
«В истории России наибольший процент молодежи был зафиксирован по итогам переписей населения 1959 и 1979 годов — 26,3% и 27% соответственно», — отметила Егорова.
Уровень занятости молодежи в последние годы остается довольно высоким: в возрастной группе 20-24 года в экономике России официально заняты более 43% девушек и 54% юношей. В возрасте 25-29 лет этот показатель составляет 77% для девушек и 91% для юношей. Более 88% молодежи в возрасте 15-19 лет получают знания в учебных заведениях различного уровня. В Швеции этот показатель составляет 87%, в Германии — 86%, во Франции — 85%, в Канаде — 78%.
«Интересно, что, по данным микропереписи 2015 года, российские девушки оказались более образованными, чем юноши: около 47% девушек и только 35% молодых людей в возрасте 25-34 лет имеют высшее образование», — добавляется в материале.
Данные статистики свидетельствуют, что российская молодежь стала серьезнее относиться к своим успехам и достижениям. По данным Росстата, число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не осваивают профессиональных навыков, снизилось до рекордно низкого уровня с 2001 года. В прошлом году численность такой молодежи сократилась до 1,4 миллиона человек. Также молодые женщины все чаще задумываются об образовании и карьере и откладывают рождение первого ребенка — к 30 годам детей имеют 42% девушек с высшим образованием и 57% со средним профессиональным.
Однако для того, чтобы молодые люди гармонично вписывались в общество, им нужно иметь четкое представление о своем будущем. Поэтому главным вопросом современной российской молодежи остается вопрос «образа будущего», уверен генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
При этом главным трендом в молодежной среде можно назвать усиление информационной составляющей, констатировал Журавлев.
«Благодаря развитию IT-технологий молодые люди живут не в своих городах и странах, а по всей планете. Для них нет границ, они очень мобильны, в первую очередь психологически», — полагает эксперт.
В этом смысле интернет-перепись, которая станет частью Всероссийской переписи населения 2020 года, эксперт рассматривает как разговор на языке молодежи.
«Заполнение электронных переписных листов для молодых людей — это аналог компьютерной игры, поэтому интернет-перепись должна быть ясной, простой, без мучительного выбора по нажатию кнопок. Именно это привлекает молодежную аудиторию», — отметил Журавлев.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.
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Теги:
Общество , Крым наш , Дмитрий Журавлев , Елена Егорова
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