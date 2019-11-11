Россиянам придумали новый штраф

Дума введет штрафы за нарушение норм языка

Николай Губенко. 11 ноября в Московской городской думе предложили ввести штрафы за нарушения норм русского языка. Предложение бороться за чистоту государственного языка в публичном пространстве прозвучало в ходе заседания комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям. Наказывать рублем нарушителей норм великого и могучего предложил заместитель председателя Мосгордумы, народный артист Российской Федерации

— В нашей стране никакой ответственности за искажение русского языка как государственного законодательством не предусмотрено, — отметил Губенко. — Поэтому необходимо ввести ответственность за нарушение норм современного русского языка при его использовании в качестве государственного, в том числе совершенное путем использования иностранных слов и выражений.

Депутат сравнил введение штрафов за плохой русский язык с ранее принятым Государственной думой РФ законом, который запрещает чиновникам оценивать экономические показатели страны в иностранной валюте (в долларах и евро).

— Нечто подобное необходимо ввести и в языковой политике, а именно — президентским указом определить конкретную систему мер в этой области и поручить выполнять их профильным федеральным ведомствам — Министерству культуры и Министерству просвещения Российской Федерации, — заявил заместитель председателя столичного парламента.

Обратили внимание столичные депутаты и на слишком частое использование в официальных документах аббревиатур, а также избыточное заимствование иностранных слов. И если рекламные тексты и вывески в столице, по словам депутата Московской городской думы Маргариты Русецкой, в целом не нарушают норм закона о государственном языке, то стилистика речи, которая используется в средствах массовой информации, нередко далека не только от языковых, но и этических норм.

— Мы видим, что эфир современных телеканалов перенасыщен различными политическими дискуссиями и ток-шоу, которые отличаются очень агрессивным содержанием, лексикой и стилистикой. Попытка выяснить истину в них всегда строится на жестком противопоставлении позиций, — констатировала член комиссии по образованию Маргарита Русецкая.

Депутаты Мосгордумы считают необходимым ввести запрет на участие госслужащих, а также компаний с государственным участием в мероприятиях, где используется жаргонная лексика, и предлагают федеральным и городским органам образования и культуры исключить из употребления в подведомственных учреждениях заимствованные слова, использование которых не является необходимым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Моле, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы: