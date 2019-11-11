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Дума введет штрафы за нарушение норм языка 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Россиянам придумали новый штраф
Фото: ТАСС
11 ноября в Московской городской думе предложили ввести штрафы за нарушения норм русского языка. Предложение бороться за чистоту государственного языка в публичном пространстве прозвучало в ходе заседания комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям. Наказывать рублем нарушителей норм великого и могучего предложил заместитель председателя Мосгордумы, народный артист Российской Федерации Николай Губенко.
— В нашей стране никакой ответственности за искажение русского языка как государственного законодательством не предусмотрено, — отметил Губенко. — Поэтому необходимо ввести ответственность за нарушение норм современного русского языка при его использовании в качестве государственного, в том числе совершенное путем использования иностранных слов и выражений.
Депутат сравнил введение штрафов за плохой русский язык с ранее принятым Государственной думой РФ законом, который запрещает чиновникам оценивать экономические показатели страны в иностранной валюте (в долларах и евро).
— Нечто подобное необходимо ввести и в языковой политике, а именно — президентским указом определить конкретную систему мер в этой области и поручить выполнять их профильным федеральным ведомствам — Министерству культуры и Министерству просвещения Российской Федерации, — заявил заместитель председателя столичного парламента.
Обратили внимание столичные депутаты и на слишком частое использование в официальных документах аббревиатур, а также избыточное заимствование иностранных слов. И если рекламные тексты и вывески в столице, по словам депутата Московской городской думы Маргариты Русецкой, в целом не нарушают норм закона о государственном языке, то стилистика речи, которая используется в средствах массовой информации, нередко далека не только от языковых, но и этических норм.
— Мы видим, что эфир современных телеканалов перенасыщен различными политическими дискуссиями и ток-шоу, которые отличаются очень агрессивным содержанием, лексикой и стилистикой. Попытка выяснить истину в них всегда строится на жестком противопоставлении позиций, — констатировала член комиссии по образованию Маргарита Русецкая.
Депутаты Мосгордумы считают необходимым ввести запрет на участие госслужащих, а также компаний с государственным участием в мероприятиях, где используется жаргонная лексика, и предлагают федеральным и городским органам образования и культуры исключить из употребления в подведомственных учреждениях заимствованные слова, использование которых не является необходимым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Моле, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы:
— В последние десятилетия использование иностранных слов заметно возросло. Если мы проанализируем лексический запас среднего подростка, то он будет сильно оскудненным просто потому, что в нем огромное количество универсальных слов, которыми легко можно заменить весь спектр эмоций и отношений. Я убежден, что в этой сфере самые главные рычаги влияния находятся у учителей. Большую роль здесь играет авторитетный взрослый, который владеет грамотным русским языком, а главное, сам чуток к своей повседневной речи и воспитывает эту чуткость у своих подопечных.
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Теги:
Общество , Николай Губенко , Маргарита Русецкая , Минкультуры , Мосгордума , Госдума
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