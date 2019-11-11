«Вы сами виноваты в своей бедности»

26-летняя модель Джоди Уэстон из Лондона приняла участие в телешоу для золотой молодежи и несколько дней пожила как обычный человек.

Девушка родилась в богатой семье и никогда не сталкивалась с трудностями. Джоди подселили к матери-одиночке и она пожила несколько дней ее жизнью. После шоу она заявила, что бедные люди сами виноваты в своей бедности. Неверные решения привели эту девушку к нищете.

Недовольные зрители стали оставлять негативные комментарии у нее на странице в Instagram. В начале года, по дороге из клуба домой, на Джоди напал неизвестный. Как сообщает Life, он укусил ее за шею и схватил за бедра. Модель закричала и спугнула насильника. У девушки остались после этого синяки и она стала бояться ходить одна в темноте. Пользователи интернета припомнили случай и заявили, что она сама виновата, так как одевалась слишком вызывающе.

Джоди очень не понравился такой поворот.

«Это было самое мерзкое, что я когда-либо получала в сообщениях. Одно дело — не любить человека из шоу и ругать его за высказанное мнение. Но желать ему изнасилования в тёмной подворотне? Это отвратительно и низко», — рассказала она The Sun.