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Соловьев похвастался популярностью у девушек при весе в 160 килограммов 

Lenta.ru + ещё 1 41 минуту назад
Соловьев похвастался популярностью у девушек
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что в прошлом был востребован у девушек, несмотря на лишний вес. Воспоминаниями об этом он поделился в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».
«Я и в этом весе играл в футбол и занимался боевыми искусствами. И девчонки любили. Женщин это не волнует», — заметил он.
Ведущий отметил, что раньше весил 160 килограммов, а третья супруга, Эльга Сэпп, была «размером с его ногу».
По признанию ведущего, он поправился из-за любви к еде.
«То, как я ел — это было произведение искусства. Это лукулловы пиры, я мог съесть все. Я уничтожал любую еду, которой не повезло оказываться на моем пути. Я делал это вкусно, с наслаждением, остроумно», — вспомнил журналист.
По словам Соловьева, похудеть он решил не из-за проблем со здоровьем, а для новой работы.
«Изначально проблема была простая. Меня уволили с канала, когда он назывался ОРТ (ныне Первый канал — прим. «Ленты.ру»). [Гендиректор ОРТ] Константин Львович Эрнст не видел никаких перспектив во мне как ведущем. Я ему был не нужен. Меня позвал [телепродюсер] Александр Левин. Он был тогда на канале ТВ-6», — объяснил гость программы.
Левин предложил ему попробовать поработать на канале, но выдвинул условие.
«Мне надо, чтобы ты похудел. Чтобы ты отличался по картинке от того Соловьева, который был», — процитировал его ведущий.
Журналист добавил, что это и стало основным стимулом.
Соловьев с 2010 года работает на телеканале «Россия 1». Он вел программу «Поединок», в настоящее время на канале выходит программа «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». До ВГТРК работал на НТВ, где вел передачи «К барьеру!» и «Воскресный вечер». Он также регулярно ведет эфиры передачи «Полный контакт» на радиостанции Вести FM, которая тоже принадлежит госхолдингу ВГТРК.
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Теги:
Общество , Александр Левин , Владимир Соловьев , Константин Эрнст , Первый канал , ВГТРК , Вести ФМ , Lenta.ru , НТВ
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