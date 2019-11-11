Соловьев назвал самую страстную любовницу

Телеведущий был женат трижды. Первая жена, Ольга, родила ему дочь и сына, вторая, Юлия, дочь, третья, Эльге Сэпп, на которой Соловьев женат до сих пор, двух дочерей и трех сыновей.

«У меня тяжелейшей образ жизни», — признался журналист в ходе сегодняшнего выпуска «Судьбы человека» на канале «Россия», героем которого стал.

Он подчеркнул, что образ жизни, который он выбрал сам, заключается в том, что его самой страстной любовницей является работа. Соловьев признал, что по этой причине с ним тяжело жить. При этом он отметил, что Юлия, его вторая жена, при каждой встрече говорит ему, что он лучший в мире бывший муж.

Кроме того, Соловьев рассказал, что с третьей супругой, тогда она училась на психолога, он познакомился на съемках клипа на песню «2001-й год» группы «Крематорий».