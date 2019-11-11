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Симоньян отреагировала на гибель женщины с ребенком в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Симоньян отреагировала на гибель москвички с ребенком
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о том, что в понедельник в Бабушкинском районе Москвы с девятого этажа выпала женщина с двумя детьми. В результате падения мать и полугодовалая девочка погибли, шестилетний мальчик выжил.
В Telegram-канале RT сообщается, что 36-летняя женщина выбросилась из окна, оставив предсмертную записку.
По сообщениям СМИ, погибшая вызвала на дом педиатра, пожаловавшись на вялость детей. Врач пришел примерно в 08.30, но ему никто не открыл.
«Послеродовая депрессия — страшное, неконтролируемое, ни от чего, кроме, собственно, случившихся родов, не зависящее состояние. В котором женщину нельзя оставлять одну», — заявила Маргарита Симоньян.
«Послеродовуха» особенно жестока после рождения девочек. Твой гормональный фон на ее гормональный фон — получите ПМС в стократной степени длительностью в месяцы», — добавила она.
«Мамочки! Вам не должно быть стыдно за то, что вам плохо, слезливо, тоскливо и не хочется жить даже для детей. Вы должны знать, что имеете право на помощь. Близкие! Имейте совесть — помогайте, терпите, утешайте — на то вы и близкие. А главное помнить — это обязательно пройдет. Поверьте мне», — подчеркнула Симоньян.
Чуть позднее главред RT дополнила:
«Только я опубликовала этот пост, как мне посыпались сообщения: «Маргарита, спасибо, что подняли эту тему, ее надо поднимать на государственном уровне, почему есть горячие линии по любым вопросам, но не по этому, женщины и дети гибнут из-за отсутствия признания проблемы, нужны группы поддержки, квалифицированная помощь…» Пишут, разумеется, исключительно женщины».
В октябре Симоньян в третий раз стала мамой. У нее родилась дочь Маро.
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Теги:
Общество , Маргарита Симоньян , Москва
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