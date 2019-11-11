Симоньян отреагировала на гибель москвички с ребенком

Симоньян отреагировала на гибель женщины с ребенком в Москве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о том, что в понедельник в Бабушкинском районе Москвы с девятого этажа выпала женщина с двумя детьми. В результате падения мать и полугодовалая девочка погибли, шестилетний мальчик выжил.

В Telegram-канале RT сообщается, что 36-летняя женщина выбросилась из окна, оставив предсмертную записку.

По сообщениям СМИ, погибшая вызвала на дом педиатра, пожаловавшись на вялость детей. Врач пришел примерно в 08.30, но ему никто не открыл.

«Послеродовая депрессия — страшное, неконтролируемое, ни от чего, кроме, собственно, случившихся родов, не зависящее состояние. В котором женщину нельзя оставлять одну», — заявила Маргарита Симоньян.

«Послеродовуха» особенно жестока после рождения девочек. Твой гормональный фон на ее гормональный фон — получите ПМС в стократной степени длительностью в месяцы», — добавила она.

«Мамочки! Вам не должно быть стыдно за то, что вам плохо, слезливо, тоскливо и не хочется жить даже для детей. Вы должны знать, что имеете право на помощь. Близкие! Имейте совесть — помогайте, терпите, утешайте — на то вы и близкие. А главное помнить — это обязательно пройдет. Поверьте мне», — подчеркнула Симоньян.

Чуть позднее главред RT дополнила:

«Только я опубликовала этот пост, как мне посыпались сообщения: «Маргарита, спасибо, что подняли эту тему, ее надо поднимать на государственном уровне, почему есть горячие линии по любым вопросам, но не по этому, женщины и дети гибнут из-за отсутствия признания проблемы, нужны группы поддержки, квалифицированная помощь…» Пишут, разумеется, исключительно женщины».

В октябре Симоньян в третий раз стала мамой. У нее родилась дочь Маро.