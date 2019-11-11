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Названа смертельная доза водки 

Рамблер + ещё 13 16 минут назад
Названа смертельная доза водки
Фото: РИА Новости
В выходные и праздничные дни россияне могут выпить до литра водки — эта доза алкоголя является смертельно опасной. Об этом рассказала RNS заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина, комментируя данные ВОЗ о вхождении России в десятку самых пьющих стран мира.
По словам Халутриной, россияне употребляют алкоголь в основном в выходные и праздники, тогда как европейцы равномерно распределяют его по дням недели.
«Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, что, может быть, метаболически не очень полезно, но, по крайней мере, не дает таких серьезных пьянок, то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много. По крайней мере, раньше это было таким основным паттерном. То есть литр водки и так далее. Не каждый раз удается пережить такие серьезные пьянки. То есть литр водки, например, это смертельно опасная доза», — заявила эксперт.
При этом она отметила, что постепенно Россия начинает уходить с первых мест во всемирных списках стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. По ее словам, россияне стали более сознательными, появился другой способ проводить досуг, а кроме того, дает плоды ограничительная политика государства в отношении распространения алкоголя.
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Комментарии15 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Социология , Дарья Халтурина , Минздрав РФ , ВОЗ
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