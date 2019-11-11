Названы самые популярные Деды Морозы России

В список новогодних персонажей, наиболее популярных в России , вошли Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана , Морозец Паккайне и Талви Укко из Карелии , сообщает ТурСтат.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций этих волшебников.

Главный российский Дед Мороз в день рождения, 18 ноября, зажигает огни на новогодней елке. С 16 по 18 ноября с личным новым годом его будут поздравлять Баба-Яга, Царь Берендей, Царевна-лягушка, Иван Царевич, Золотая рыбка, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы ждут гостей в резиденции в селе Яна Кырлай в 80 километрах от Казани. Там также можно встретить сказочных героев — это Шурале (Лесной Дух), сильный Батыр (Богатырь), Убырлы Карчык (Баба Яга), дружелюбный Шайтан (Черт), древний Аждаха (Змей Горыныч) и красивая Алтынчеч (Златовласка).

Карельский Морозец Паккайне принимает гостей в городе Олонец. А его брат — Талви Укко — в селе Чална рядом с Петрозаводском.

Бурятский Дед Мороз Саган Убген (Сагаан Убугун) или "Белый Старец" готов встретить туристов в Улан-Удэ.

Удмуртский Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл ждет посетителей в резиденции в селе Шаркан.

Марийский Юшто Кугыза вместе с внучкой Лумудыр принимает гостей в селе Кукнур. Мордовский Якшамо Атя — в селе Кивать, а ямальский Ямал Ири — в поселке Горнокнязевск.

Встретиться с чувашским Хель Мучи и его внучкой Юр Пике можно, приехав в этнокомплекс деревни Кшауши, а тувинский Соок Ирей ожидает туристов в Кызыле.