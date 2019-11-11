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Названы самые популярные Деды Морозы России 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Названы самые популярные Деды Морозы России
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
В список новогодних персонажей, наиболее популярных в России, вошли Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, Морозец Паккайне и Талви Укко из Карелии, сообщает ТурСтат.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций этих волшебников.
Главный российский Дед Мороз в день рождения, 18 ноября, зажигает огни на новогодней елке. С 16 по 18 ноября с личным новым годом его будут поздравлять Баба-Яга, Царь Берендей, Царевна-лягушка, Иван Царевич, Золотая рыбка, Снегурочка и другие сказочные персонажи.
Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы ждут гостей в резиденции в селе Яна Кырлай в 80 километрах от Казани. Там также можно встретить сказочных героев — это Шурале (Лесной Дух), сильный Батыр (Богатырь), Убырлы Карчык (Баба Яга), дружелюбный Шайтан (Черт), древний Аждаха (Змей Горыныч) и красивая Алтынчеч (Златовласка).
Карельский Морозец Паккайне принимает гостей в городе Олонец. А его брат — Талви Укко — в селе Чална рядом с Петрозаводском.
Бурятский Дед Мороз Саган Убген (Сагаан Убугун) или "Белый Старец" готов встретить туристов в Улан-Удэ.
Удмуртский Тол Бабай вместе с помощницей Лымы Ныл ждет посетителей в резиденции в селе Шаркан.
Марийский Юшто Кугыза вместе с внучкой Лумудыр принимает гостей в селе Кукнур. Мордовский Якшамо Атя — в селе Кивать, а ямальский Ямал Ири — в поселке Горнокнязевск.
Встретиться с чувашским Хель Мучи и его внучкой Юр Пике можно, приехав в этнокомплекс деревни Кшауши, а тувинский Соок Ирей ожидает туристов в Кызыле.
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Теги:
Общество , Республика Карелия , Республика Татарстан
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