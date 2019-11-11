Гениальные способы избавиться от тонн мусора

За последние 10 лет было произведено больше пластиковых изделий, чем за весь ХХ век. И это при том, что пластик один из самых опасных для окружающей среды материалов. Не говоря уже о том, что на его разложение уходит много сотен лет. При этом лишь 5% произведенного пластика в последствии подвергается переработке. Остальное сжигается, выбрасывая в атмосферу смертельно опасные вещества, или остается в земле на несметное количество лет. Видео посвящено креативным способам борьбы с загрязнениями, которые по какой-то причине до сих пор не используются повсеместно.