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Гениальные способы избавиться от тонн мусора 

Рамблер 39 минут назад
За последние 10 лет было произведено больше пластиковых изделий, чем за весь ХХ век. И это при том, что пластик один из самых опасных для окружающей среды материалов. Не говоря уже о том, что на его разложение уходит много сотен лет. При этом лишь 5% произведенного пластика в последствии подвергается переработке. Остальное сжигается, выбрасывая в атмосферу смертельно опасные вещества, или остается в земле на несметное количество лет. Видео посвящено креативным способам борьбы с загрязнениями, которые по какой-то причине до сих пор не используются повсеместно.
Редактор:  Вадим Дроздов
Теги:
Общество , Видео
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