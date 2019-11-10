Лоза ответил на слова Быкова о Крыме

Лоза отметил, что Быков не является крымчанином. Поэтому не имеет права рассуждать о судьбе полуострова. Недруги Крыма и России говорят о территории, но не хотят учитывать главное — мнение живущих на ней людей.

«Нечего всяких Быковых на эту тему слушать. В первую очередь, надо думать о том, как относятся к этому вопросу сами крымчане. Я это сделал, потому что у меня родители похоронены в Керчи, там живет мой брат, оттуда моя жена», — сказал Юрий Лоза.

Музыкант подчеркнул, что на полуострове люди рады присоединению к России.

«Да, есть небольшое количество недовольных, а где их нет? Но основная масса людей — за присоединение к России. Зачем спрашивать Быкова, который в этой проблеме ни в зуб ногой?», — задался вопросом Лоза.