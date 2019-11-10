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Лоза ответил на слова Быкова о Крыме 

Рамблер 1 час назад
Лоза ответил на слова Быкова о Крыме
Фото: РИА Новости
Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал слова писателя Дмитрия Быкова, что возвращение Крыма в Россию это «трагедия». Об этом сообщает РИА Крым.
Лоза отметил, что Быков не является крымчанином. Поэтому не имеет права рассуждать о судьбе полуострова. Недруги Крыма и России говорят о территории, но не хотят учитывать главное — мнение живущих на ней людей.
«Нечего всяких Быковых на эту тему слушать. В первую очередь, надо думать о том, как относятся к этому вопросу сами крымчане. Я это сделал, потому что у меня родители похоронены в Керчи, там живет мой брат, оттуда моя жена», — сказал Юрий Лоза.
Музыкант подчеркнул, что на полуострове люди рады присоединению к России.
«Да, есть небольшое количество недовольных, а где их нет? Но основная масса людей — за присоединение к России. Зачем спрашивать Быкова, который в этой проблеме ни в зуб ногой?», — задался вопросом Лоза.
Ранее «Рамблер» сообщал, что писатель Дмитрий Быков заявил, что воссоединение с Крымом было ошибкой, и пообещал не посещать российский полуостров.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Юрий Лоза , Дмитрий Быков , Республика Крым
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