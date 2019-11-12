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Изменение климата может снова «сделать Россию великой», пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Изменение климата может снова «сделать РФ великой»
Фото: © РИА Новости / Илья Тимин
Климатические изменения открывают для России бесценные возможности для укрепления ее статуса на международной арене, пишет израильская газета Haaretz.
Автор Джонатан Якобсон считает, что на руку стране играет выгодное географическое положение. Примерно десять лет назад геологи выяснили, что 30 процентов мировых запасов природного газа и 13 процентов мировых запасов нефти находятся под ледниками полярной зоны Северного полушария. По мере того, как происходит таяние вечной мерзлоты в Арктике, эти запасы ресурсов становятся более доступными, в том числе для России.
Кроме того, изменение климата делает перспективными торговые маршруты через Северный Ледовитый океан. Журналист подчеркивает, что наибольшую выгоду из этого извлекут те страны, у которых есть порты в Северном и Балтийском морях, — в первую очередь это Россия.
Ожидается, что, если арктические морские маршруты будут действовать в течение всего года, то две трети торговли, проходящей через Суэцкий канал, переместятся на новые маршруты транспортировки.
Якобсон прогнозирует, что России удастся изменить карту глобальной торговли, характер которой долгое время определял Запад во главе с США.
Он добавляет, что страна также может извлечь выгоду из глобального потепления в виде роста объемов сельскохозяйственного производства из-за доступности земель для развития сельского хозяйства.
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Теги:
Общество , Экология , Газета "Гаарец"
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