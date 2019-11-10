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Умер Михаил Щетинин 

Рамблер 4 минуты назад
В России умер известный академик-педагог, отменивший школьные оценки и домашние задания. Академик Российской академии образования Михаил Щетинин скончался сегодня на 76-м году жизни. О смерти ученого сообщает РИА Новости со ссылкой на президента академии Юрия Зинченко.
«Сегодня, 10 ноября 2019 года, в 9 часов 12 минут утра остановилось сердце академика РАО Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!» — сказал Зинченко.
Михаил Щетинин — уроженец Дагестана, родился в 1944 году. Известен как педагог-новатор. Еще в СССР проводил эксперимент по созданию школьного агропромышленного комплекса. Школьники сочетали учёбу с трудом во второй половине дня. Кроме того, Щетинин вводил и другие новшества: сокращал время уроков, отменял оценки и домашние задания. Такие подходы зачастую не нравились советским чиновникам.
В 90-е академик создал экспериментальный лицей-интернат в пригороде Геленджика. Он возглавлял его вплоть до кончины. Многие называют лицей самой уникальной школой в России. В этом году краснодарское краевое министерство образования нашло нарушения в работе лицея и закрыло до устранения недостатков.
Щетинин — создатель новаторской педагогической системы личностного и патриотического развития детей. Она сочетает творчество, труд, спорт, красоту, сотрудничество, погружение в отдельные предметы и синтез нескольких спецшкол в одной.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Видео , Михаил Щетинин , Минобрнауки , РИА Новости
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