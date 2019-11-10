Умер Михаил Щетинин

России умер известный академик-педагог, отменивший школьные оценки и домашние задания. Академик Российской академии образования Михаил Щетинин скончался сегодня на 76-м году жизни. О смерти ученого сообщает РИА Новости со ссылкой на президента академии Юрия Зинченко.

«Сегодня, 10 ноября 2019 года, в 9 часов 12 минут утра остановилось сердце академика РАО Михаила Петровича Щетинина. Вечная память великому педагогу. Покойся с миром, дорогой друг и товарищ!» — сказал Зинченко.

Михаил Щетинин — уроженец Дагестана, родился в 1944 году. Известен как педагог-новатор. Еще в СССР проводил эксперимент по созданию школьного агропромышленного комплекса. Школьники сочетали учёбу с трудом во второй половине дня. Кроме того, Щетинин вводил и другие новшества: сокращал время уроков, отменял оценки и домашние задания. Такие подходы зачастую не нравились советским чиновникам.

В 90-е академик создал экспериментальный лицей-интернат в пригороде Геленджика. Он возглавлял его вплоть до кончины. Многие называют лицей самой уникальной школой в России. В этом году краснодарское краевое министерство образования нашло нарушения в работе лицея и закрыло до устранения недостатков.

Щетинин — создатель новаторской педагогической системы личностного и патриотического развития детей. Она сочетает творчество, труд, спорт, красоту, сотрудничество, погружение в отдельные предметы и синтез нескольких спецшкол в одной.