Писатели и журналисты выступили в защиту Гусейнова

Писатели и журналисты опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова

Писатели, переводчики, поэты и журналисты — члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова , который опубликовал негативные оценки в адрес россиян и русского языка. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте организации.

"Нас беспокоят репутационные потери, которые несет сегодня "Высшая школа экономики" из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике. Но еще большее беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы — покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться — станут повсеместными в наших современных политических реалиях", — говорится в тексте.

Виктор Шендерович и Среди подписавших обращение — порядка 70 человек — членов ассоциации "Свободное слово", которая ведет мониторинг ситуации со свободой слова в России, собирает и анализирует информацию об ограничениях и нарушениях прав на литературное и журналистское творчество. Среди них: писатели Людмила Улицкая Денис Драгунский , журналисты Кристина Горелик и Сергей Пархоменко , поэты, переводчики и публицисты. Они сравнили происходящее вокруг Гусейнова с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции.

"Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь. Происходившее в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошедшего века мы помним отлично, хотя и по книгам

Примеры "покаяний" писателей, ученых, крестьян, рабочих, инженеров, священнослужителей мы знаем также из опубликованных в последние тридцать лет протоколов допросов жертв "Большого террора", — подчеркивается в обращении.

Авторы письма также выразили надежду на то, что ученые сохранят право на публичные высказывания. "И, если флагманы отечественного образования и науки — главные вузы страны — будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, — наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего", — добавляется в тексте.