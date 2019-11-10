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Писатели и журналисты опубликовали заявление в поддержку профессора ВШЭ Гусейнова 

ТАСС 1 час назад
Писатели и журналисты выступили в защиту Гусейнова
Фото: страница ВШЭ на Facebook
Писатели, переводчики, поэты и журналисты — члены ассоциации "Свободное слово", выступили с открытым письмом в защиту профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который опубликовал негативные оценки в адрес россиян и русского языка. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте организации.
"Нас беспокоят репутационные потери, которые несет сегодня "Высшая школа экономики" из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике. Но еще большее беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы — покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться — станут повсеместными в наших современных политических реалиях", — говорится в тексте.
Среди подписавших обращение — порядка 70 человек — членов ассоциации "Свободное слово", которая ведет мониторинг ситуации со свободой слова в России, собирает и анализирует информацию об ограничениях и нарушениях прав на литературное и журналистское творчество. Среди них: писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Денис Драгунский, журналисты Кристина Горелик и Сергей Пархоменко, поэты, переводчики и публицисты. Они сравнили происходящее вокруг Гусейнова с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции.
"Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых осталась в далеком прошлом. И тут мы ошиблись вновь. Происходившее в конце двадцатых — начале тридцатых годов прошедшего века мы помним отлично, хотя и по книгам
Примеры "покаяний" писателей, ученых, крестьян, рабочих, инженеров, священнослужителей мы знаем также из опубликованных в последние тридцать лет протоколов допросов жертв "Большого террора", — подчеркивается в обращении.
Авторы письма также выразили надежду на то, что ученые сохранят право на публичные высказывания. "И, если флагманы отечественного образования и науки — главные вузы страны — будут отказывать в предоставлении этого права своим преподавателям, равно как и студентам, — наш завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего", — добавляется в тексте.
Ранее ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов упрекнул профессора в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети, а комиссия вуза рекомендовала профессору публично извиниться за свои высказывания. В университете также отметили, что высказывания Гусейнова являются его частным мнением и не отражают позицию вуза.
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Теги:
Общество , Людмила Улицкая , Денис Драгунский , Ярослав Кузьминов , Сергей Пархоменко , Гасан Гусейнов , Виктор Шендерович , ВШЭ
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