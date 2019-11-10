Познер о словах Галкина: мы этого не знали?

Познер оценил заявление Галкина о цензуре на «Первом канале»

Телеведущий Владимир Познер согласился со словами шоумена Максима Галкина о том, что на федеральных каналах существует политическая цензура. Свою позицию публицист озвучил в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Рассуждения Галкина о том, что сегодня «не все можно говорить» с экрана, Познер счел справедливыми. «Он прав. Но так на всем нашем телевидении, не только на „Первом канале“. Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все. Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» — высказался Познер.

Свои мысли о цензуре на федеральных каналах Галкин озвучил во время концерта в Новосибирске. «Что касается политики, раньше больше показывали политического юмора, сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана», — с досадой отметил комик.