Соловьев иронично ответил Галкину

«У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — заявил Соловьев.

По его словам, Галкин, как ведущий нескольких программ, может сделать все, «чтобы телевидение соответствовало его представлению о прекрасном».

Соловьев отметил, что во времена СССР никто не разрешил бы делать передачи, которые он ныне ведет — где «люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения».

Кроме того, журналист отреагировал на упрек в беспрестанном вещании российского ТВ об Украине. Соловьев отметил, что в программах Галкина «Украины нет», значит ее не так уж много и на всем телевидении.

Ведущий считает, что юмористу надо присвоить звание народного артиста.

«Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии», — отметил он.

Максим Галкин, выступая в Новосибирске, заявил, что отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».