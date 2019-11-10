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Соловьев иронично ответил Галкину 

Рамблер 31 минуту назад
Соловьев иронично ответил Галкину
Фото: Instagram
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал фразу коллеги Максима Галкина о возвращении цензуры на российское ТВ. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Галкин заявил о цензуре на российском ТВ
«У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — заявил Соловьев.
По его словам, Галкин, как ведущий нескольких программ, может сделать все, «чтобы телевидение соответствовало его представлению о прекрасном».
Соловьев отметил, что во времена СССР никто не разрешил бы делать передачи, которые он ныне ведет — где «люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения».
Кроме того, журналист отреагировал на упрек в беспрестанном вещании российского ТВ об Украине. Соловьев отметил, что в программах Галкина «Украины нет», значит ее не так уж много и на всем телевидении.
Ведущий считает, что юмористу надо присвоить звание народного артиста.
«Максим давно заслужил звание народного артиста. Говорю это без всякой иронии», — отметил он.
Максим Галкин, выступая в Новосибирске, заявил, что отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Максим Галкин поделился своими способами следить за Аллой Пугачевой
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Комментарии243 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Владимир Соловьев , Максим Галкин , Алла Пугачева
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