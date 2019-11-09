«Лет пять только извинениями бы и занимался»

Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык «убогим»

Соловьев разместил в Telegram-канале скриншоты старых постов преподавателя на фейсбуке, в которых тот называет жителей Донбасса "отморозками", а добровольцев из России , воевавших на стороне ополченцев, — "бандитами".

По словам Соловьева, если бы Гусейнов стал извиняться за публикацию об "убогом" русском языке, то ему пришлось бы оправдываться и за другие свои записи в социальных сетях.

"Лет пять только одними извинениями бы и занимался", — написал телеведущий.

Соловьев заметил, что, несмотря на свою антироссийскую риторику, преподаватель "мучится" в России, но все равно берет бюджетные деньги, чтобы они не достались "ватникам".

"Гусейнов осознанно и многократно высказывал свое отношение как к народу, так и к стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", — говорится в посте журналиста.

Как считает Соловьев, даже извинившись, профессор не изменит своего мнения.

"Является ли Гасан Гусейнов выдающимся ученым? Да, наверное, его коллегам виднее. Значит ли это, что его точка зрения за пределами его академических изысканий значима? Для меня нет. Совсем", — высказался он.

Накануне комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике порекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за свои "непродуманные" и "излишне эмоциональные" слова о том, что сегодня "вся страна" говорит на "клоачном" языке. Как говорится в протоколе заседания, высказывание преподавателя нанесло ущерб репутации учебного заведения.

В ответ на это Гусейнов заявил, что уже дал объяснения по поводу поста, который писал "как частное лицо". Он добавил, что ему не перед кем извиняться, так как "люди не умеют читать" и "не понимают, в чем суть".