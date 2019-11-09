Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев резко высказался о профессоре ВШЭ, назвавшем русский язык «убогим» 

РИА Новости 14 минут назад
«Лет пять только извинениями бы и занимался»
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Соловьев напомнил об антироссийских высказываниях профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, оказавшегося в центре скандала после слов о "клоачном и убогом" русском языке.
Соловьев разместил в Telegram-канале скриншоты старых постов преподавателя на фейсбуке, в которых тот называет жителей Донбасса "отморозками", а добровольцев из России, воевавших на стороне ополченцев, — "бандитами".
По словам Соловьева, если бы Гусейнов стал извиняться за публикацию об "убогом" русском языке, то ему пришлось бы оправдываться и за другие свои записи в социальных сетях.
"Лет пять только одними извинениями бы и занимался", — написал телеведущий.
Соловьев заметил, что, несмотря на свою антироссийскую риторику, преподаватель "мучится" в России, но все равно берет бюджетные деньги, чтобы они не достались "ватникам".
"Гусейнов осознанно и многократно высказывал свое отношение как к народу, так и к стране, так что его эскапады ожидаемы. Смешно ждать от него извинений", — говорится в посте журналиста.
Как считает Соловьев, даже извинившись, профессор не изменит своего мнения.
"Является ли Гасан Гусейнов выдающимся ученым? Да, наверное, его коллегам виднее. Значит ли это, что его точка зрения за пределами его академических изысканий значима? Для меня нет. Совсем", — высказался он.
Накануне комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике порекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за свои "непродуманные" и "излишне эмоциональные" слова о том, что сегодня "вся страна" говорит на "клоачном" языке. Как говорится в протоколе заседания, высказывание преподавателя нанесло ущерб репутации учебного заведения.
В ответ на это Гусейнов заявил, что уже дал объяснения по поводу поста, который писал "как частное лицо". Он добавил, что ему не перед кем извиняться, так как "люди не умеют читать" и "не понимают, в чем суть".
Видео дня. Кота не пустили в салон самолета из-за лишнего веса
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии3 
Теги:
Общество , Владимир Соловьев , Гасан Гусейнов , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшное приземление: самолет загорелся при посадке
Страшное приземление: самолет загорелся при посадке
Жители Донбасса захотели присоединения к России
Жители Донбасса захотели присоединения к России 297
Умер «Паша Фейс-контроль»
Умер «Паша Фейс-контроль» 19
По запросу РФ: в Польше задержан радикал из Украины
По запросу РФ: в Польше задержан радикал из Украины 34
Не доказано: адвокат историка-убийцы сделал заявление
Не доказано: адвокат историка-убийцы сделал заявление 52
Видео
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
00:15
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
Происшествия Криминал
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
04:06
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
Шоу-бизнес
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
01:19
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
Общество
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
03:01
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
Украина В мире
Россия проиграла Украине в ООН
01:26
Россия проиграла Украине в ООН
В мире Политика
Горбачев назвал виновных в развале СССР
01:17
Горбачев назвал виновных в развале СССР
Политика
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
00:15
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
Происшествия Криминал
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
00:30
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
На складе в Реутове произошел пожар
01:00
На складе в Реутове произошел пожар
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Све