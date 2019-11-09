Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В 1998 году я раздавал флаеры»: опубликовано последнее интервью Паши Фейсконтроля 

ТК «Звезда» + ещё 1 37 минут назад
«В 1998 году я раздавал флаеры»
Фото: Facebook Pavel Pichugin
Павел Пичугин ушел из жизни в возрасте 38 лет.
Опубликовано последнее интервью, которое дал промоутер Павел Пичугин, более известный как «Паша Фейсконтроль». В беседе с журналистами он рассказал, о том, как начинал карьеру, а также о том, что думает о современной клубной индустрии.
«В 1998 году я раздавал флаеры для ночного клуба «Титаник», а в 2000-м впервые попробовал себя на входе в клубе «Библос». Учредителям понравилось, как я справляюсь, и дальше пошло по накатанной: «Пирамида», Jet Set, «Шамбала» и другие клубы. Больше всего любил в своей работе общение с людьми — все очень разные и, как правило, интересные. И работа на свежем воздухе гораздо лучше, чем внутри клуба», — рассказал Пичугин в беседе с изданием Buro.
По мнению Фейсконтроля, в наши дни клубная индустрия «сильно просела» и людям сейчас просто некуда сходить, чтобы отдохнуть.
«Каждый бар, ресторан и клуб борется за клиентов, поэтому больше не существует жесткого фейсконтроля, который был, например, в Zeppelin, «Галерее» или у меня в «Дягилеве»», — сетовал он.
Вечером 9 ноября стало известно, что Паша Фейсконтроль умер от остановки сердца. Ему было 38 лет. Смерть Павла Пичугина «Звезде» подтвердил его друг DJ Smash.
Видео дня. Кота не пустили в салон самолета из-за лишнего веса
ТК «Звезда»: последние новости
Умер Паша Фейсконтроль Умер Паша Фейсконтроль Особый статус Донбасса: более 55% жителей проголосовали за изменение конституции Особый статус Донбасса: более 55% жителей проголосовали за изменение конституции «Зима откладывается»: синоптики ожидают аномальное тепло на следующей неделе «Зима откладывается»: синоптики ожидают аномальное тепло на следующей неделе
Комментарии2 
Теги:
Общество , Андрей Ширман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подросток погиб спасая кошек из огня
Подросток погиб спасая кошек из огня 1
«Прощай, Пашка»: звезды скорбят по Паше Фейсконтролю
«Прощай, Пашка»: звезды скорбят по Паше Фейсконтролю 1
Страшное приземление: самолет загорелся при посадке
Страшное приземление: самолет загорелся при посадке 1
«Лет пять только извинениями бы и занимался»
«Лет пять только извинениями бы и занимался» 10
Жители Донбасса захотели присоединения к России
Жители Донбасса захотели присоединения к России 450
Видео
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
00:15
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
Происшествия Криминал
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
04:06
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
Шоу-бизнес
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
01:19
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
Общество
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
03:01
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
Украина В мире
Россия проиграла Украине в ООН
01:26
Россия проиграла Украине в ООН
В мире Политика
Горбачев назвал виновных в развале СССР
01:17
Горбачев назвал виновных в развале СССР
Политика
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
00:15
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
Происшествия Криминал
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
00:30
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
На складе в Реутове произошел пожар
01:00
На складе в Реутове произошел пожар
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть