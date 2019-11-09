«В 1998 году я раздавал флаеры»: опубликовано последнее интервью Паши Фейсконтроля

Павел Пичугин ушел из жизни в возрасте 38 лет.

Опубликовано последнее интервью, которое дал промоутер Павел Пичугин, более известный как «Паша Фейсконтроль». В беседе с журналистами он рассказал, о том, как начинал карьеру, а также о том, что думает о современной клубной индустрии.

«В 1998 году я раздавал флаеры для ночного клуба «Титаник», а в 2000-м впервые попробовал себя на входе в клубе «Библос». Учредителям понравилось, как я справляюсь, и дальше пошло по накатанной: «Пирамида», Jet Set, «Шамбала» и другие клубы. Больше всего любил в своей работе общение с людьми — все очень разные и, как правило, интересные. И работа на свежем воздухе гораздо лучше, чем внутри клуба», — рассказал Пичугин в беседе с изданием Buro.

По мнению Фейсконтроля, в наши дни клубная индустрия «сильно просела» и людям сейчас просто некуда сходить, чтобы отдохнуть.

«Каждый бар, ресторан и клуб борется за клиентов, поэтому больше не существует жесткого фейсконтроля, который был, например, в Zeppelin, «Галерее» или у меня в «Дягилеве»», — сетовал он.