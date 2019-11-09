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Умер «Паша Фейс-контроль» 

Рамблер + ещё 2 33 минуты назад
Умер «Паша Фейс-контроль»
Фото: Telegram-канал Mash
В Москве от остановки сердца скончался самый известный фейсконтрольщик страны Павел Пичугин, передаёт Telegram-канал Mash. Ему было 38 лет.
По данным издания «Паша Фейсконтроль» сам вызвал себе скорую, почувствовав себя плохо. К приезду медиков он был уже при смерти. Откачать его врачи не смогли.
На данный момент подробностей смерти, также как и официального подтверждения этой информации, нет.
Как ранее писал «Рамблер», Павел Пичугин — один из самых известных клубных промоутеров и фейсконтрольщиков в России.
Известность он приобрёл в конце 1990-х начале 2000 годов. Группа «Дискотека Авария» и DJ Smash даже посвятили песню его деятельности, в записи которой он принимал непосредственное участие. По его собственным словам, он однажды не пустил в клуб Филипа Киркорова, а кроме того, и Ладу Денс, которая даже обижалась на него да это.
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Редактор:  Дарья Зарецкая
Теги:
Общество , Другое , Андрей Ширман , Москва
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