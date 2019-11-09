Умер «Паша Фейс-контроль»

Москве от остановки сердца скончался самый известный фейсконтрольщик страны Павел Пичугин, передаёт Telegram-канал Mash. Ему было 38 лет.

По данным издания «Паша Фейсконтроль» сам вызвал себе скорую, почувствовав себя плохо. К приезду медиков он был уже при смерти. Откачать его врачи не смогли.

На данный момент подробностей смерти, также как и официального подтверждения этой информации, нет.

Как ранее писал «Рамблер», Павел Пичугин — один из самых известных клубных промоутеров и фейсконтрольщиков в России.