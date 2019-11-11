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В Госдуме объяснили сочувствие россиян к устроившему бойню солдату 

Lenta.ru + ещё 16 26 минут назад
В Госдуме объяснили сочувствие россиян к солдату-убийце
Фото: Соцсети
Поддержка многими россиянами солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, объясняется манерой освещения в СМИ темы армии. Такое мнение высказал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, сообщает Ura.ru в понедельник, 11 ноября.
По словам парламентария, зачастую журналисты необъективно рассуждают о воинской службе. Он отметил, что не служившие корреспонденты плохо понимают специфику вооруженных сил.
«Оценка основывается только на том, что "в армии очень плохо, туда страшно идти". Эти страхи и какая-то неприязнь воплощается в это [негативную оценку армии]», — заметил Шерин.
Накануне депутат посетил военную часть в поселке Горном в Забайкалье, где 25 октября произошло массовое убийство. После Шерин сообщил, что не увидел там забитых и изможденных солдат.
Уроженец села Вагай Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам, в результате погибли восемь человек. Многие пользователи соцсетей считают солдата жертвой дедовщины. В интернете появлялись петиции с требованием признать его невиновным.
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Теги:
Общество , Ситуация в мире , Александр Шерин , Госдума
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