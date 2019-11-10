Якуты начали заготовку льда на зиму

Жители Якутии начали заготавливать лед на зиму. В первой половине ноября, когда лед становится достаточно толстым, якуты приступают к добыче льда.

Это традиционное занятие местного населения уже на протяжении нескольких веков. Нужно это для того, чтобы иметь возможность зимой пить чистую воду, а также использовать ее в хозяйственных нуждах, поскольку зима в регионе длится больше полугода.

Занимаются заготовкой таких ледяных брикетов в основном мужчины. Опытной бригаде на это нужно не больше часа. А с некоторых пор местные жители начали зарабатывать на продаже льда, сообщает телеканал "Россия 24".