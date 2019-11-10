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Якуты начали заготовку льда на зиму 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Якуты начали заготовку льда на зиму
Фото: www.vesti.ru
Жители Якутии начали заготавливать лед на зиму. В первой половине ноября, когда лед становится достаточно толстым, якуты приступают к добыче льда.
Это традиционное занятие местного населения уже на протяжении нескольких веков. Нужно это для того, чтобы иметь возможность зимой пить чистую воду, а также использовать ее в хозяйственных нуждах, поскольку зима в регионе длится больше полугода.
Занимаются заготовкой таких ледяных брикетов в основном мужчины. Опытной бригаде на это нужно не больше часа. А с некоторых пор местные жители начали зарабатывать на продаже льда, сообщает телеканал "Россия 24".
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Теги:
Общество , Республика Саха (Якутия)
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