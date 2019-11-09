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«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете 

Рамблер 42 минуты назад
Украинец похвастался собственным хамством в соцсетях. Он пристал к российским пассажирам самолета с вопросом «Чей Крым?» в ответ на просьбу поменяться местами. Об этом сообщает РИА Новости.
Попутчики обратились к нему на русском языке и попросили поменяться местами, чтобы сесть рядом со знакомыми девушками. Украинец, узнав, что мужчины родом из России, начал допытываться, кому принадлежит Крым.
Пассажиры ответили, что они «не очень в политике».
«Ну, тогда летите с вашими девушками отдельно», — заявил хамоватый пассажир.
Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года, на котором более 96% жителей высказалось за воссоединение.
Ранее «Рамблер» сообщал, что продажа билетов на поезда, которые впервые отправятся на российский полуостров, вызвала ажиотаж в стране. Более 3 тысяч билетов было продано за несколько часов.
Первый поезд из Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря. Из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Стоимость билетов — около 3 тысяч рублей.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Общество , Видео , Республика Крым
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