Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадырова считают самой легендарной личностью в мире 

News.ru 29 минут назад
«Чечню держит круто»: Кадырова сочли легендой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Рамзан Кадыров заслуживает звание «Самой легендарной личности в мире». Такого мнения придерживается боец смешанных единоборств, спецназовец Максим Перов.
Своё мнение спортсмен выразил в интервью газет «Спорт Экспресс». Перов уверен, что Кадырова должны поддерживать все здравомыслящие люди.
"Это не лесть никакая, он на деле Чечню держит круто, и там будет порядок точно. Если бы в других республиках были такие лидеры, на Кавказе был бы порядок везде", — уверен спортсмен.
Перов участвовал в двух чеченских кампаниях — в 2000 и 2006-2007 годах. Он служил в подразделении военной разведки, которая проводила совместные действия с Рамзаном Кадыровым.
Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ранее не знал о своей популярности в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. По словам чеченского лидера, его с представителями этих стран связывают очень близкие отношения.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
News.ru: последние новости
Брат Верника назвал причину ухудшения здоровья актёра Брат Верника назвал причину ухудшения здоровья актёра УПЦ сочла предательством признание Александрией новой Церкви Украины УПЦ сочла предательством признание Александрией новой Церкви Украины Состояние тигра Амура после смерти козла Тимура осталось прежним Состояние тигра Амура после смерти козла Тимура осталось прежним
Комментарии2 
Теги:
Общество , Рамзан Кадыров , Максим Перов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавший из Швеции с детьми россиянин вернулся домой
Сбежавший из Швеции с детьми россиянин вернулся домой
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Зеленский перечислил изобретения украинцев 105
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД
Раскрыта новая причина расторжения ДРСМД 78
США сделали неожиданное признание о НАТО
США сделали неожиданное признание о НАТО 52
В России изменят тариф на мусор
В России изменят тариф на мусор 9
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение