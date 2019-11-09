«Чечню держит круто»: Кадырова сочли легендой

Кадырова считают самой легендарной личностью в мире

Своё мнение спортсмен выразил в интервью газет «Спорт Экспресс». Перов уверен, что Кадырова должны поддерживать все здравомыслящие люди.

"Это не лесть никакая, он на деле Чечню держит круто, и там будет порядок точно. Если бы в других республиках были такие лидеры, на Кавказе был бы порядок везде", — уверен спортсмен.

Перов участвовал в двух чеченских кампаниях — в 2000 и 2006-2007 годах. Он служил в подразделении военной разведки, которая проводила совместные действия с Рамзаном Кадыровым.

Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ранее не знал о своей популярности в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Саудовской Аравии. По словам чеченского лидера, его с представителями этих стран связывают очень близкие отношения.