Власти Хабаровского края помогут Лисову с пропиской

Ранее Денис Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей четырех, шести и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы , откуда они пытались вылететь в Москву . До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. В воскресенье отец с детьми прибыл в Москву, откуда отправился в Хабаровск. Лисов с детьми прилетел утром в субботу.

В Хабаровске его встречали представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты.

"Главная задача сейчас вместе с семьей многодетной, это прописаться на территории Хабаровского края. После того, как будет оформлена прописка, будем решать вопросы и по пособиям, и государственной социальной помощи, материнскому капиталу. После изучения нами всех документов будет определяться право на меры поддержки", — сказала Меньшикова.

Она отметила, что накануне на заседании краевой межведомственной комиссии было принято решение об оказании многодетной семье материальной помощи. Для этого необходимо представить ряд документов. "В понедельник или во вторник, в крайнем случае, Денис будет готов их представить. Социальное сопровождение этой семьи будет обязательно", — сказала Меньшикова.

Ранее Лисов сообщил журналистам, что у него есть квартира в Хабаровске. Кроме того, его родственники проживают в Скворцово под Хабаровском.