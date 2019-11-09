Сбежавший из Швеции с детьми россиянин вернулся домой

Лисов выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам

Россиянин Денис Лисов , который вывез детей из Швеции и в субботу вернулся в Хабаровск, выразил благодарность польским адвокатам и пограничникам, своевременная помощь которых позволила семье вернуться на родину.

Ранее Лисов с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей 4, 6 и 12 лет были задержаны пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году тяжело заболела, попала в больницу, и из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Третьего ноября отец с детьми прибыл в Москву, а утром в субботу — в Хабаровск, где его встречали представители министерства социальной защиты края, родственники и журналисты.

"Я благодарен польским адвокатам, которые меня защищали, они сделали большое дело. Я им очень им благодарен, они реально спасли положение, потому что времени было час — полицейские уже ехали детей забирать", — рассказал Лисов журналистам.

По его словам, пограничники обязаны были задержать их. "Но они (пограничники — ред.) позвонили адвокату, и он приехал. Кто-то из работников позвонил адвокату. Они тоже люди, у них семьи", — добавил Лисов.

По его словам, в Польше все были на их стороне.

"На нашей стороне был суд — два заседания прошло. Очень много людей помогало, и наши организации тоже помогали, посольство, больница польская помогла, старшую девочку лечили бесплатно", — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Хабаровского края возьмут семью Лисовых на социальное сопровождение, они помогут оформить прописку, документы на все положенные пособия и выплаты, а также окажут содействие в устройстве детей в школу и детский сад.

У россиянина, который ранее жил в Хабаровске, в Швеции не было российских документов, так как он просил убежища в этой стране. В генконсульстве Гетеборга, выяснив личность россиянина, выдали свидетельство на возвращение, по которому он пытался вернуться в Москву через Варшаву. В польской столице пограничники задержали семью, так как шведские власти объявили детей в розыск.

В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочерей в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему было предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше приняла на обучение его старшую дочь.