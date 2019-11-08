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В США нашли причину массовой гибели людей от вейпов 

Российская Газета 1 час назад
В США нашли причину массовой гибели людей от вейпов
Фото: globallookpress.com
Причиной массовой гибели людей в США от употребления вейпов, судя по всему, стало наличие в курительной смеси ацетата витамина Е. Он безвреден в качестве пищевой добавки или при нанесении на кожу, однако вдыхание его паров может нарушать нормальное функционирование легких.
Такие данные приводятся в последнем сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), посвященном данной проблеме.
По состоянию на 5 ноября, в CDC было зарегистрировано уже свыше двух тысяч случаев заболевания неизвестной легочной болезнью, связанной с употреблением электронных сигарет и вейпов. Эпидемия охватила 49 штатов, 39 человек скончались.
Недавние лабораторные исследования CDC образцов жидкости, собранных из легких 29 пациентов, подтвердили наличие в ней ацетата витамина Е. Это вещество используется в качестве добавки при производстве электронных сигарет или вейпов как загуститель. Кроме того, оно походит по своим свойствам на тетрагидроканнабинол (ТГК), а он в свою очередь является химическим веществом, ответственным за большинство психологических эффектов марихуаны.
В заявлении CDC отмечается, что полученные результаты исследования являются первым случаем, когда потенциальный виновник массовой гибели людей был обнаружен в биологических образцах пациентов с характерными повреждениями легких. Вместе с тем некоторые эксперты ранее уже указывали на то, что именно ацетат витамина Е может быть причиной столь тяжелых последствий употребления вейпов.
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