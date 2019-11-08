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В России нашли двойника Греты Тунберг 

Рамблер 25 минут назад
В России нашли двойника Греты Тунберг
Фото: кадр видео Mash
Во Владимирской области нашли двойника Греты Тунберг, пишет телеграм-канал Mash.
10-летняя Лариса Ефремова живет в городе Ковров. Она рассказала, как однажды директор школы показал ее классу фотографию Греты Тунберг, и одноклассники хором заявили, что на фото — Лариса.
Мама девочки утверждает, что дочь полностью соответствует своей знаменитой «сестре-близнецу»: она тоже заботится об экологии и знает, что в магазин надо ходить со своей сумкой, чтобы не загрязнять окружающую среду пластиковыми пакетами из супермаркетов.
«Я хочу, чтоб люди, когда приходят в лес, не выбрасывали там консервные банки и пакеты, потому что для зверей это очень опасно. Звери могут подойти посмотреть и поранить себе нос», — сказала Лариса.
Как ранее сообщал «Рамблер», шведская экологическая активистка Грета Тунберг приобрела всемирную известность после того как в 2018 году она отказалась ходить в школу по пятницам, пока мировые лидеры не начнут выполнять Парижское соглашение по климату.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Общество , Лариса Ефремова , Грета Тунберг , Владимирская Область , Ковров
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