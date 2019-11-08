В России нашли двойника Греты Тунберг

10-летняя Лариса Ефремова живет в городе Ковров . Она рассказала, как однажды директор школы показал ее классу фотографию Греты Тунберг, и одноклассники хором заявили, что на фото — Лариса.

Мама девочки утверждает, что дочь полностью соответствует своей знаменитой «сестре-близнецу»: она тоже заботится об экологии и знает, что в магазин надо ходить со своей сумкой, чтобы не загрязнять окружающую среду пластиковыми пакетами из супермаркетов.

«Я хочу, чтоб люди, когда приходят в лес, не выбрасывали там консервные банки и пакеты, потому что для зверей это очень опасно. Звери могут подойти посмотреть и поранить себе нос», — сказала Лариса.

Как ранее сообщал «Рамблер», шведская экологическая активистка Грета Тунберг приобрела всемирную известность после того как в 2018 году она отказалась ходить в школу по пятницам, пока мировые лидеры не начнут выполнять Парижское соглашение по климату.