«Пристрелить»: чиновник решил проблему недовольных

Российского чиновника обвинили в желании «пристрелить» недовольных граждан

Глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев заявил, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы, чтобы «успокоить» население. Об этом сообщило издание «Черника».

24 октября на депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения местный совет ветеранов попросил Прокопьева привести в порядок братскую могилу. Он ответил, что люди привлекают на это дополнительные средства, но в Олонце такого нет и в городе «окопались социальные паразиты».

Комиссия также обсуждала работу общественной бани и нарушение дренажа — проблемы, которые не решаются уже несколько лет. После этого Прокопьев заявил, что «была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся», а затем добавил, что это шутка.

Депутаты Ололнецкого городского поселения заявили, что информация, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, а также поставили свои подписи под соответствующим письмом. Одна из депутатов, упоминающаяся в публикациях, заявила, что у нее не брали комментариев, пишет «Московский комсомолец-Карелия». Издание не уточняет имя депутата. Сам Прокопьев пока никак не прокомментировал ситуацию.