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Словом года в русскоязычных СМИ стало «пожар» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Названо слово года в русскоязычных СМИ
Фото: РИА Новости
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина выявил слова, чаще всего употребляемые в 2019 году в русскоязычных средствах массовой информации и в социальных сетях. Самым популярным словом стало «пожар».
С результатами исследования ознакомился ТАСС. Всего в список вошли 100 слов, отражающих наиболее резонансные для России темы 2019 года. Частотность использования в текущем году определялась сравнением с аналогичным показателем за предшествующие три года. Такой метод показал, что слово «пожар» в 2019 году использовалось в пять раз чаще. На втором месте по популярности с трёхкратным ростом частоты использования оказался «протест».
Научный руководитель проекта «Слово года» в институте русского языка Михаил Осадчий объяснил популярность «пожара» двумя событиями — пожаром в соборе Парижской Богоматери и горящими лесами в Сибири.
Частотность слова «протест» также подпитывалась вниманием сразу к нескольким событиям — протестам в Париже, Гонконге, Москве, — пояснил научрук.
Внимание экспертов проекта также привлекло словосочетание «суверенный интернет». Осадчий заявил, что можно с уверенностью констатировать появление нового понятия в российской общественной жизни, которое требует особых разъяснений для иностранцев.
Как ранее передавал News.ru, издатели толкового словаря английского языка Collins English назвали выражение «климатическая забастовка» (climate strike) «словом» года.
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Теги:
Общество , Михаил Осадчий , ИТАР-ТАСС
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